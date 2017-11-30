Счастливчик, черепаха Зиппо и другие: питомцы сотрудников Sputnik

Во Всемирный день домашних животных сотрудники Sputnik делятся историями своих питомцев и пытаются объяснить, почему их так назвали.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября. У сотрудников Sputnik Абхазия есть свои маленькие любимцы, в которых они души не чают. Знакомьтесь с журналистским "зверинцем".

Спасатель Лаки

Хилый щенок в месячном возрасте попал в надежные и заботливые руки Бадри Есиава. Своего "спасеныша" Бадри решил назвать Лаки.

"С английского языка "lucky" означает счастливчик, а так как я его спас, то решил назвать Лаки", — поясняет хозяин.

Вскоре маленький и беззащитный Лаки превратился в здорового, умного и доброго пса. По характеру, как говорит Есиава, Лаки — дипломат.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мы с тобой одной крови 13

Однажды собака даже спасла пожилую пару, в их квартире произошел пожар. Старики не могли покинуть горящее жилище, но на их счастье неподалеку оказался Лаки.

"Пес начал скулить, подзывать меня. Я вышел из квартиры в подъезд, вижу, Лаки поднимается на верхний этаж, обратно возвращается и скулит. Мечется. Я поднялся и увидел, что в соседней квартире пожар. Подозвал других ребят. Так мы спасли супружескую пару", — рассказал Бадри Есиава.

Спокойная черепаха Зиппо

Спокойная, но прожорливая черепаха Зиппо долгое время жила в одном питерском зоомагазине. Однажды, когда Илона Хварцкия еще училась в Питере, она спонтанно решила зайти в магазин и случайно наткнулась на Зиппо. Спокойствие рептилии поразило Илону, и она решила купить животное.

На следующий день выяснилось, что черепаху, скорее всего, придется оставить, так как перевозить ее в самолете запрещалось.

"Но, когда я рассказа сестре, она смотрела на меня такими глазами, что я решила забрать с собой черепаху. В голове не было четкого плана, как буду действовать. Но потом пошла в офис авиакомпании "Аэрофлот" и выложила все начистоту. Оказалось, что компания не перевозит животных и посоветовала подождать пару часов и полететь на самолете партнера, который не ставит такого запрета", — сказала она.

Все сложилась удачно, и черепаха "спецрейсом" прибыла в Абхазию.

"Черепахе мы дали имя Зиппо. Подумали, что у черепах слишком скучная жизнь, и, чтобы хоть как-то разнообразить ее, выбрали это имя. Зажигательная, как зажигалки "Зиппо", — шутит хозяйка.

Действительно, не зря говорят, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Зиппо однажды сбежала из дома.

"Это было во время потопа летом 2016 года. Мы сделали объявление, что если кто-то увидит черепаху, чтобы положили в коробку, которую мы специально поставили. Сначала нам подкинули "чужую" черепаху. Та была водная, а наша сухопутная. Мы уже перестали надеяться, но вскоре кто-то положил в коробку нашу Зиппо", — с улыбкой вспоминает Хварцкия.

© Фото: Илона Хварцкия Зиппо

Война Бонни и Бастиана

Кошка Бонни ненавидит всех и вся, исключение составляет только ее хозяин Зафас Гамгия. По характеру Бонни — меланхолик.

"Я ее даже не кормлю, но она любит только меня. Других людей просто ненавидит", — недоумевает Зафас.

Четыре года Бонни счастливо жила и не имела конкурентов. Купалась в любви. Но в 2017 году покой кошки нарушил новый обитатель — озорной кот Бастиан, который постоянно лезет драться.

"Они дерутся даже ночью. Бастиан лезет к Бонни с "кулаками", та бьет ему морду. В отместку Бастиан идет и разливает воду Бонни. Бои у кошек начинаются именно ночью. Не дают спать", — рассказывает о своих питомцах Зафас Гамгия.

© Фото: Зафас Гамгия Бони

Пунтик

Маленькую, пушистую, но беззащитную собаку, весьма брутальной породы алабай Асиде Квициния подарил отец. Он принес щенка в дом, когда тому было всего два месяца. Поначалу щенок боялся собственной тени. Он забивался в углы, жалостно скулил и требовал много заботы и ласки. Из-за небольших размеров его назвали Пунтиком.

Но недолго Пунтик продолжал быть маленьким и "мимимишным". Вскоре из него выросла огромная сильная собака, которую стали бояться все и даже хозяева. Но есть у Пунтика "ахиллесова пята" – он панически боится воды. Даже в малых количествах.

"Когда с Пунтиком играют, он теряет голову, забывает обо всем. Недавно мы поняли, что Пунтик представляет опасность для окружающих кошек. Он норовит расправиться с любой кошкой, попавшей в его поле зрения", — сетует Асида.

© Фото: предоставлено Асидой Квициния Пунтик

Эгоист Дрого

Эгоистичный недотрога кот Дрого три месяца жил в селе Лыхны вместе со своей первой хозяйкой. Он позволял себе больше, чем можно: в играх забывался и громил все вокруг. Однажды в азарте игры он разбил 20-литровую бутыль с чачей. Это стало последней каплей, и хозяйка решила найти непоседе нового владельца. В этот удачно-неудачный день Сария Кварацхелия оказалась в Лыхны в том самом доме, где жил котенок. Увидев маленького эгоиста, который уклонялся от ласки и царапался, поняла, что хочет забрать его. Первая хозяйка решила утаить "критическую" информацию и на все лады расхвалила его. Поток похвал в адрес Дрого был таким горячим и убедительным, что сомнений не осталось. Надо брать. Имя он получил в честь Кхала Дрого из "Игры престолов", так как он такой же мужественный и неистовый.

Скоро Дрого будет три года. Он по-прежнему такой же эгоист, беспрерывно ест и мешает работать или читать. Ненавидит компьютер и книги, потому что эти вещи воруют внимание, которое должно принадлежать исключительно ему.