Президент о приеме цитрусов в Гулрыпше: не будет толчеи на границе

Президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил Государственную экспортную компанию "Абхазпродэкспорт"в Гулрыпшском районе, которая недавно начала закупать у населения цитрусовые для дальнейшего экспорта.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Государственная экспортная компания "Абхазпродэкспорт" была создана при Министерстве сельского хозяйства в июне 2017 года. Предприятие будет заниматься на территории России реализацией сельхозпродукции, выращиваемой в Абхазии.

Подмога производителям

Предприятие "Абхазпродэкспорт" начало принимать цитрусовые несколько дней назад, однако уже к концу этой недели первая партия цитрусовых отправится на экспорт в Россию. Руководитель предприятия Амиран Лагвилава рассказал, для чего создавался "Абхазпродэкспорт".

"Это предприятие было создано для того, чтобы помочь нашему абхазскому производителю. Государственная экспортная компания "Абхазпродэкспорт" будет обеспечивать абхазскому сельхозпроизводителю беспрепятственный доступ на внешние рынки ", — сказал он.

Лагвилава с сожалением отметил, что мраморный клоп внес большие коррективы в цитрусовый сезон, но тем не менее есть надежда, что какое-то количество мандаринов удастся привести в порядок, красиво упаковать, вывезти и предложить российскому покупателю.

"Наши мощности позволяют нам говорить о том, что мы можем переработать в сутки порядка 100-120 тонн, это наш максимум. Мы надеемся, что наши граждане, те, кто хочет реализовать свою продукцию, воспользуются нашими услугами", — подчеркнул руководитель предприятия.

Глава доволен

Глава государства прошелся по цеху, ознакомился со всеми этапами работы "Абхазпродэкспорта" и остался доволен увиденным, и подчеркнул, что начало работы предприятия облегчит работу производителей сельхозпродукции.

"Думаю, что те, кто когда-то закупил это оборудование, предполагали возможность его использования в полном объеме, но не сложилось. Сегодня есть возможность запустить это оборудование и использовать для того, чтобы наши люди могли бы сдавать выращенный урожай, и это не только цитрусовые. Я надеюсь на то, что первые шаги дадут положительный результат", — сказал Хаджимба.

© Sputnik. Томас Тхайцук "Абхазпродэкспорт" готов принимать у населения цитрусовые

Президент подчеркнул, что открытие "Абхазпродэкспорта" позволит избежать толчеи на границе при вывозе цитрусов.

"Это связано с той темой, о которой мы говорили – организации оформления грузов непосредственно здесь, на этой территории, чтобы не было той толчеи, которая образовывается на границе при разгрузке, погрузке, лишней нервотрепки, которая возникает на этой стадии вывоза наших грузов", — отметил президент.

Рассказывая о работе предприятия, Амиран Лагвилава остановил свое внимание на основных этапах.

"Когда мы принимаем товар, мы пропускаем его через линию, упаковываем, после этого гражданин или компания, которые с нами работают, получают 20% в виде предоплаты от средней цены в Абхазии. На все остальное у нас есть максимум две недели до прохождения нашего груза до Москвы, полной реализации и полного расчета", — сообщил он.

При этом "Абхазпродэкспорт" – компания, ориентированная не на извлечение прибыли, а компания, которая создала условия для того, чтобы переработать продукцию и привести в надлежащий вид, вывезти, реализовать продукцию и рассчитаться с крестьянами, подчеркнул он.

© Фото: Пресс-служба Президента Посещение распределительного центра "Абхазпродэкспорт"

Речь идет не только о цитрусовых, а о всех овощах и фруктах, которые производятся в Абхазии, отметил он.

"У нас есть фиксированная цена, ниже которой мы не принимаем продукцию, цена на мандарины от 22 до 35 рублей за килограмм. Мы подписали большой контракт на территории крупнейшей продовольственной базы России "Фуд сити", и мы будем реализовывать продукцию через площадку, которая создана на "Фуд сити", — подчеркнул Лагвилава.

Он выразил надежду на то, что в конце текущей недели будет отправлена первая партия цитрусовых на экспорт.

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"Мы очень надеемся на то, что будет вывозиться порядка двух-трех 20-тонных фур в день. У нас не должно возникнуть проблем, потому, что пока мы вели подготовку к этому сезону, мы активно сотрудничали с карантинной службой и с российской стороной, провели ряд переговоров. Мы уверены, что наши грузы беспрепятственно будут доставляться до пункта назначения", — заметил руководитель "Абхазпродэкспорт".

Главное – есть работа

На предприятии на сегодня работают 45 человек, и, по словам руководителя, заработная плата людей будет немного выше средней по республике.

"Мы работаем совсем недавно, работа, конечно, нелегкая, но это нас не пугает, мы готовы к труду, самое главное, что у нас есть работа", — говорит работница предприятия Марина Барциц.

Начальник цеха Беслан Лагвилава рассказал о существующих этапах работы.

"Сначала идет приемка, потом мандарины моют, затем сушка, дальше идет калибровка. Работницы сортируют продукцию, зеленые, мелкие отсеивают. После продукция отправляется в камеры хранения", — отметил он.

Овощехранилище в поселке Агудзера Гулрыпшского района было построено в 2012 году по Комплексному плану содействия социально-экономического развития Абхазии.