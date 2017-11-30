Депутат Парламента: Абхазии нужна реквизиция и национализация

Пресс-конференция депутата Парламента Абхазии Астамура Логуа и референта комитета по экономической политике и реформам Эланы Джопуа о приватизации объектов госсобственности прошла в Сухуме в четверг 30 ноября.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазии нужен закон о национализации по типу реквизиции, такое мнение выразил депутат Парламента республики Астамур Логуа на пресс-конференции в четверг 30 ноября.

"У нас сегодня, к сожалению, нет закона, позволяющего изымать объекты, по которым нарушены договоры, и инвестор не выполняет свои обязательства. Я говорю о законе национализации, у которого есть несколько видов. Считаю, что по многим объектам нам подошел бы вариант реквизиции", — отметил Логуа.

По словам депутата, этот закон позволяет государству изъять объект у владельца, если он не выполняет условия договора и предусматривает выплату компенсации с учетом затрат и потерь со стороны государства. Это предложение нередко обсуждается в стенах Парламента, подчеркнул он.

"Я считаю, что это нужный для Абхазии закон. Правда, такие законы могут приниматься на протяжении десятилетий, но у нас есть возможность внести в закон о приватизации целую главу под названием "национализация", — рассказал Логуа.

Он добавил, что этим законом Абхазия продемонстрирует свою состоятельность как государство, которое готово брать на себя ответственность, а инвесторы будут более ответственными к соглашениям и договорам. Такая глава в законе о приватизации может появиться в ближайшее время, считает депутат Народного Собрания.

Астамур Логуа сообщил, что ему известно о том, что средства, вырученные от приватизации, перечислялись в приватизационный фонд, который выдавал кредиты для развития малого и среднего бизнеса.

"Очень сложно проследить, как эти деньги израсходованы. Наверное, этим надо заняться, что мы с большим удовольствием и сделаем", — подчеркнул Логуа.

Референт комитета по экономической политике и реформам Элана Джопуа отметила, что тему национализации обсуждает уже не первый созыв Парламента Абхазии. Это возможно, но не так легко, считает она.

"Закон о национализации предусматривает экспроприацию, реквизицию и конфискацию. Кроме конфискации, все другие меры предусматривают компенсационные выплаты. Есть ли у государства возможность делать такие выплаты собственникам? Эти суммы надо закладывать в бюджет", — уверена референт.

Джопуа уточнила, что по закону, конфискация приватизированного имущества возможна лишь в случае, когда собственник совершил уголовное правонарушение.