Погода в Абхазии: в первый день зимы без осадков

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Счастливчик, черепаха Зиппо и другие: питомцы сотрудников Sputnik Во Всемирный день домашних животных сотрудники Sputnik делятся историями своих питомцев и пытаются объяснить, почему их так назвали. 9

Участница из Абхазии попала на слепые прослушивания шоу "Голос. Дети!" Премьера пятого сезона шоу "Голос. Дети!" состоится на Первом канале в самом начале весны 2018 года. Участниками слепых прослушиваний стали более 100 юных артистов, в их число попала и конкурсантка из Абхазии. 26