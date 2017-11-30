Погода в Абхазии: в первый день зимы без осадков

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы сообщает, что в пятницу 1 декабря ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление повышенное, 769 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.
Ветер переменный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10˚С до +12˚С, днем от +15˚С до +17˚С.
Температура морской воды +14˚С.
Волнение моря умеренное, силой в два балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
В столице республики осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +11˚С, днем +16˚С.