Аркадий Джинджия: самшит в Бзыбском ущелье удалось сохранить

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Самшитовые насаждения в Бзыбском ущелье остались благодаря тому, что была проведена интенсивная обработка от огневки, сказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.

"Мы, конечно же, запоздали с обработками, если бы мы вовремя начали обработку, то ситуация могла быть лучше", — считает руководитель карантинной инспекции.

Главная задача карантинной инспекции – защита растений от опасных вредителей, однако техники мало, признается Джинджия.

"К примеру, если бы у нас были соответствующие опрыскиватели, хотя бы несколько штук, то мы могли бы ликвидировать очаги распространения различных вредителей. У нас около ста сотрудников, в каждом подразделении поставлена задача", — добавил он.

Джинджия рассказал о том, с какими вредителями боролось ведомство за время его работы в инспекции, начиная с 2014 года.

"У нас более 50 объектов, которые мы должны защитить, вы помните, что у нас была американская бабочка, томатная моль, которая впервые у нас появилась лет 7-8 назад в теплицах Очамчырского района. Но наши сотрудники ликвидировали этого вредителя, томатная моль способна быстро распространяться. В этой связи было задание разобрать теплицы, сожгли все насаждения, для того чтобы не было распространения", — говорит Джинджия.

В настоящее время Государственная инспекция по карантину растений укомплектована необходимыми специалистами, работают подразделения внешнего карантина, внутренний карантин, республиканская фитосанитарная лаборатория.