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Летний месяц зимой: почему декабрь "юное лето" по абхазскому календарю

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Фольклорист, этнолог Цира Габния в интервью радио Sputnik рассказала, почему первый месяц зимы по народному календарю у абхазов называют ԥхынҷкәын – юное лето.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Наблюдательные абхазы назвали декабрь юным летом, так как этот месяц в основном выдается солнечным, сказала в интервью Sputnik фольклорист, этнолог Цира Габния.

"Мы проводим много экспедиций во всех районах Абхазии и везде в народе декабрь называют именно ԥхынҷкәын – юное лето", — подчеркнула она.

Цира Габния сообщила, что в работах таких известных ученых, как Хухут Бгажба, Константин Шакрыл есть материалы исследований, в которых говорится, почему в народе декабрь называют юным летом.

Послушать комментарий Циры Габния на абхазском языке можно здесь >>

"У нас осень в основном проходит как продолжение лета, листья, конечно, опадают, но в остальном очень тепло. Мы иногда шутим, что тепло не хочет уступать место холоду, поэтому декабрь выдается особенно солнечным", — сказала Габния.

Ученый напомнила, что абхазы давали названия тому или иному месяцу из особенностей погодных явлений или же хозяйственной деятельности.




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