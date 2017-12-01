"Зеленхоз" Очамчыры: 300 коров и 60 свиней разгуливают по городу

В Очамчыре часто проводятся субботники, помогают им и местные активисты, проводя акции по уборке набережной от наносов реки Аалдзга, которая впадает в море в районе города.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Амра Амичба. 300 голов крупно-рогатого скота и 60 свиней разгуливает по Очамчыре, нанося ущерб зеленым насаждениям города, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik начальник управления "Зеленое хозяйство" администрации района Эрик Кортава.

"Даже список имеем тех, кто держит в городе скот. Однажды даже подумали, может опубликовать список, чтобы какое-то смущение почувствовали хозяева коров, что их животные разгуливают по Очамчыре, нарушая городской порядок", — заметил он.

Администрация Очамчырского района даже стала прикреплять бирки к ушам скотины.

"Мы немалые деньги потратили на это дело. Всему городскому скоту делали, когда останавливали, чтобы не искать, чей он. Но хозяева сорвали бирки, — сказал начальник "Зеленого хозяйства". — Загон имеем, где держим арестованных рогатых. Два-три дня там держим, потом хозяева под покровом ночи приходят и уводят свою корову домой. Без уплаты штрафа, кстати. Недавно, семь голов было в загоне. Пришли две старушки, говорят, "убейте" нас, нечем платить штраф. Мы и не просили у них что-либо выплатить".

© Sputnik. Евгений Епанчинцев Чья корова мычала: крупный рогатый скот на улицах Абхазии

В администрации понимают, что не от богатой жизни люди в городе держат скот, но должны быть рамки.

"Правила городской жизни надо соблюдать, — заметил Эрик Кортава. – Был случай, в девятиэтажном доме на первом этаже жила женщина, а в соседнем подъезде в двухкомнатной квартире сделала коровник. Представляете? Такое вообще как возможно? Позор. Телевидение даже снимало. Потом, как обещала, в конце концов, продала свой скот и соседнюю квартиру очистила".

Начальник управления "Зеленое хозяйство" Эрик Кортава признал, что проблема остается нерешенной.

"Летом так украсили набережную Очамчыры. Высадили цветы разные. В течение недели от них и следа не осталось. Декоративную юкку высадили. Больше половины изрезано. В городе после сильных ветров убираем деревья, которые падают, вместо них новые высаживаем, но им наносит ущерб беспризорный скот, разгуливающий по городу", — отметил Кортава.

По его словам, несмотря на то, что все поголовье свиней в республике было истреблено в связи с африканской чумой, в последние два-три года их опять стали разводить.

"Даже свиней разводят в городе, не знаю уже что делать. В городе уже около 60 голов свиней гуляет по улицам. Все абхазы живут, если чью-то живность тронешь, он же с палкой завтра придет в администрацию и встанет здесь", — посетовал Кортава.

По словам Кортава, в Очамчыре часто проводятся субботники, помогают им и местные активисты, проводят акции по уборке набережной от наносов реки Аалдзга, которая впадает в море в городской черте.