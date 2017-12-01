Свыше 600 огневых задач выполнила артиллерия ЮВО в Абхазии

В горах и на морском побережье Абхазии артиллерийские расчеты российской военной базы ЮВО выполнили свыше 600 огневых задач, сообщил Sputnik начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев в пятницу 1 декабря.

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Артиллерийские расчеты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии за истекший период обучения выполнили свыше 600 огневых задач в условиях горно-лесистой местности и морского побережья, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

"Всего в боевой подготовке артиллерийских подразделений базы прошедшего летнего периода принимали участие до тысячи военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц военной техники", – сообщил начальник пресс-службы.

При решении огневых задач по поражению командных пунктов, бронетехники и скоплений пехоты условного противника, военнослужащие применяли различное штатное вооружение, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм реактивные системы залпового огня "Град" и 120-мм минометы "Сани".

"Особое внимание на занятиях уделялось совместной подготовке командиров батарей и мотострелковых подразделений по управлению огнем артиллерии в условном общевойсковом бою", – проинформировал Астафьев.

На полигонах Цабал и Нагвалоу учебно-боевые задачи артиллеристам базы ставились в ходе различных мероприятий боевой подготовки – действия в составе разведывательных огневых контуров, тактические учения и тренировки по управлению огнем артиллерии. В ходе учебы военнослужащие артподразделений осуществляли боевое слаживание своих расчетов. Осваивали новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений во взаимодействии с авиацией и подразделениями войск противовоздушной обороны, отмечено в сообщении.