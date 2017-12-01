Тания о диппредставительстве Абхазии в Италии: протоптали тропинку

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания провел пресс-конференцию, посвященную открытию в Италии дипломатического представительства Абхазии и работе в этой стране абхазской дипломатии за последние годы.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министерство иностранных дел Абхазии "протоптало" тропинку в создании диппредставительств в странах Европы после открытия представительства в Италии, сказал замминистра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

"После нескольких лет работы нам удалось зарегистрировать юридическое лицо с названием "Дипломатическое представительство Республики Абхазия в Италии и по совместительству в странах ЕС. Мы "протоптали" некую тропинку, по которой будем идти и в других странах Европы", — добавил он.

Дипломатическое представительство будет выполнять международное сотрудничество так же, как и посольство.

"Соответственно мы считаем это большим достижением и успехом нашей "ползучей" дипломатии, которая постепенно добивается каких-то результатов. По поручению министра мы выехали и завершили этот процесс, и сегодня у нас действует посол по особым поручениям Вито Гриттани. Это не классический посол, который аккредитован в иностранном государстве, это один из сотрудников МИД Абхазии, у которого могут быть специальные поручения", — рассказал Тания.

Вито Гриттани – большой друг Абхазии, еще до назначения его послом по особым поручениям в Италии оказывал юридическую помощь республике, отмечает замглавы МИДа.

"До этого он был советником министра иностранных дел Косово еще до признания Косово. У него большой дипломатический опыт, много контактов, кроме того, у него своя дипломатическая обсерватория", — отметил Тания.

На пресс-конференции в Италии, посвященной открытию дипломатического представительства Абхазии, присутствовало множество журналистов, подчеркнул дипломат.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тания о диппредстве Абхазии в Италии: сблизит народы

"Очень долго и подробно говорили об Абхазии, вопросов было уйма, так как в принципе мало кто знает об Абхазии в Италии и в странах Евросоюза, мы как раз подобными мероприятиями работаем над тем, чтобы все больше новых людей узнавало о нас", — говорит замглавы МИД Абхазии.

Кан Тания рассказал, что граждан Абхазии, живущих в странах Европы не так много, но тем не менее проживающие там должны быть защищены Абхазией.

"У нас должна быть возможность так или иначе проводить там и юридические консультации в случае необходимости. Не дай бог, с кем-то там случится какой-то казус неблагоприятный, мы должны иметь возможность хоть как-то им помогать на местах. Да, классических дипломатических функций у представительства не будет в силу того, что между Италией и Абхазией нет дипотношений, Италия нас пока еще не признала, но, на наш взгляд, диппредставительство будет способствовать тому, что о нас будут все больше узнавать", — подчеркнул Тания.

Представительства Абхазии будут открываться не только в Италии, уверяет замглавы МИД республики.

"Мы долго работали с Италией, потому что дипломатия — это очень длительный процесс, это не торговля, где у нас есть товар — мы пришли, продали и выручили средства. Здесь процесс должен быть последовательным и поступательным. Мы на Италии заострили свое внимание в течение трех лет, потому что у нас постепенно получалось делать важные шаги — это открытие Ассоциации "Европа-Абхазия", Института культуры и сегодня у нас юридическое лицо диппредставительства", — сказал Кан Тания.

Поездку в Италию Кан Тания назвал весьма успешной и продуктивной. "Физического представительства пока мы не открыли в силу целого ряда причин, в том числе финансово-материальных и правовых. Мы зарегистрировали юридическое лицо и в скором будущем надеемся открыть там полноценный рабочий офис", — отметил он.

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания с 25 по 29 ноября с рабочим визитом посетил Италию в сопровождении посла по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гриттани. В ходе визита настоятель базилики Санта Мария Дель Поццо передал статуэтку Мадонны Дель Поццо для верующих из Римско-католической церкви Сухума. К тому же замглавы МИД республики удостоился аттестата "За заслуги в области благотворительности", который бел вручен орденом Святого Гроба Господня Иерусалимского, основанного Ватиканом в 1909 году. Кан Тания получил также сертификат от Международной дипломатической обсерватории за вклад в дипломатическое развитие между итальянским и абхазским народами.