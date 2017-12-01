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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с постоянным координатором ООН, постоянным представителем ПРООН Нильсом Скоттом

Экология и здравоохранение: Нильс Скотт о деятельности ПРООН в Абхазии

© Фото: с сайта Президента Абхазии
В Абхазии
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с постоянным координатором ООН, постоянным представителем ПРООН Нильсом Скоттом 1 декабря, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Основные направления деятельности международных организаций в Абхазии – сельское хозяйство, экология, здравоохранение и борьба с вредителями, в частности, мраморным клопом, подвел итоги деятельности международных организаций в 2017 году постоянный координатор ООН, постоянный представитель ПРООН Нильс Скотт на встрече с президентом Абхазии.

"Данный отчет содержит информацию о деятельности всех международных организаций в Абхазии. Надеемся, что наша деятельность помогает жителям республики", — цитирует Нильса Скотта пресс-служба президента Абхазии.

Президент Абхазии в свою очередь подчеркнул, что тема вредителей актуальна для республики.

"Сначала была огневка. Сейчас большой ущерб нанес мраморный клоп. Мероприятия, направленные на борьбу с вредителем, проводимые в том числе и международными организациями,принесли определенные результаты, но их недостаточно. Говорить о том, что ситуация изменилась в корне, не приходится. Только совместные усилия могут изменить положение дел в лучшую сторону", — сказал глава государства.

Рауль Хаджимба добавил, что взаимодействие с международными организациями позитивно сказывается и в других сферах деятельности, и что если бы международное сообщество действовало не с позиции так называемой "территориальной целостности Грузии", то удалось бы достичь наибольших результатов.




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