Главную елку Абхазии установят на площади Свободы

О том, как столицу украсят на Новый год, рассказал корреспонденту Sputnik главный художник Сухума Руслан Габлия.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Главную елку страны начали устанавливать на площади Свободы в Сухуме, рассказал Руслан Габлия.

"Строить елку начали со вчерашнего дня. Как и каждый год, администрация города делает все возможное для подготовки к празднику. Мы стараемся удивить местных жителей и гостей столицы красивым оформлением и мероприятиями", — сказал он.

В этом году в Новом районе столицы решили поставить искусственную елку, высотой в 18 метров.

"В прошлом году мы срубили живую елку, привезли и поставили. Но в этом году выделили больше финансов, до 400 тысяч рублей, и мы смогли купить большую искусственную елку, которую можно несколько лет использовать", — отметил Габлия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Операция "Елка": как устанавливали елку в Новом районе Сухума

В этом году не только елка будет новой, но и игрушки. На выделенные деньги администрация города также купила новые шары, свечи и снежинки.

"В прошлые годы у нас были очень большие игрушки, но так как в этом году елка 18-метровая, то шары будут средних размеров. Помимо шаров, будут гроздья виноградные. В этом году будут новые свечи на елке, также елка будет украшена светящимися снежинками. В предыдущие годы у нас не было снежинок. Это будет новым оформлением нашей елки. Цвета выбрали синие, золотистые и серебристые", — сказал главный художник столицы.

Возле елки, как и в прошлом году, будет стоять скульптура с дудкой и небольшие елки высотой в полтора и два метра.

Администрация Сухума также планирует украсить праздничными шарами и гирляндами проспект Леона, проспект Аиааира и набережную.