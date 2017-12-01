"Возвращение имени" продолжается

Sputnik, Анжелика Бения.

С мая 2017 года были вручены семьям родственников 64 документа, в которых указаны места захоронения их родных, считавшихся пропавшими без вести. Эти семьи хотят выехать к могилам родственников, сообщил руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.

"К поездке готовы 64 семьи. Два человека похоронены в Донецкой области, трое — в Тирасполе, четверо — в Минске, трое — в Крыму. Есть те, кто похоронен в Румынии, в Венгрии, в Германии, в Польше. Самое большое количество захоронений находится в Польше и Германии", – сказал Скворцов.

Не пропали без вести

При помощи Министерства обороны Республики Абхазия и военных комиссариатов была проделана огромная работа, отметил он. В работе участвовали курсанты военного училища, администрации районов и сел Абхазии.

По словам Скворцова, в ходе поисковых работ стало ясно, что многие граждане СССР, в том числе и из Абхазии, до сих пор числятся пропавшими без вести, но на самом деле, после своего освобождения из плена были живы.

"На базе Российского государственного архива и по немецким сведениям нам удалось собрать 320 имен. На это ушел месяц. Пропавшие без вести люди на самом деле были узниками немецких концлагерей. Они никуда не пропали, они погибли в лагерях. Фактически обманывали семьи, сообщая им, что родственники их пропали. Достаточно было в 1945 году прислать извещение о том, что он погиб в концлагере. Ведь практически все умерли от голода. Это все узники фашистских лагерей", – отметил Скворцов.

© Sputnik. Зафас Гамгия Документы без вести пропавших

Культурный код нации

В качестве поискового движения проект "Возвращение имени" в Абхазии действует при поддержке Министерства обороны с мая 2016 года. Цель проекта – розыск жителей Абхазии, которые были участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, оказались в плену у немецких фашистов, после освобождения были повторно осуждены военными судами СССР за пребывание в немецком плену, во время отбытия своего наказания умирали в колониях и тюрьмах и там похоронены.

"То, чем мы сейчас занимаемся – это культурный код любой нации. К сожалению, мне приходится говорить о деградации этих культурных кодов. У тех людей, от которых зависит предоставление этих сведений, происходит потеря этого кода. Они безразличны и равнодушны к таким просьбам. Очень не хочется, чтобы это произошло в Абхазии. Цель нашего проекта — не просто розыск, а воссоединение семьи с потерянным человеком", – добавил Григорий Скворцов.

По его словам, людей помещали в фильтрационные пункты, далее по приговорам военных судов они оказывались в местах лишения свободы в СССР.

Документы могут быть сожжены

"Два документа в колониях указывают на судьбы военнопленных – "Журнал захоронений" и "Каталоги внутреннего учета осужденных". Во всех колониях эти списки хранятся с 1937 года. Колония №7 города Рыбинск. Человек, который там работал, знает, что есть такие документы, а Министерство юстиции России пишет, что таких документов нет. Угроза заключается в том, что эти документы могут быть сожжены, их утилизируют. То же самое произошло на Лубянке, когда к утилизации было приготовлено 700 000 фамилий. Каким-то чудом эти документы были спасены. У нас есть возможность получить эти имена", – сказал Скворцов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скворцов о фильме "Возвращение имени": трагические судьбы пропавших без вести

Из-за болезней, травм и разных обстоятельств люди в колониях умирали и были похоронены там же. По словам Скворцова, сведения об этом до сих пор остаются недоступны ни родным, ни военкоматам в Абхазии и в России.

"Эти сведения хранятся в колониях. Их огромное количество и они засекречены. За колонию они не выходят", – отметил он.

Архивные документы этих жителей Абхазии до сих пор хранятся в тех же местах, где они отбывали свой срок наказания. Это означает, что сегодня значительная часть жителей республики может получить сведения на своих родных в том случае, если Кабинет Министров и Администрация президента начнут заниматься этой работой.

"Нет другого пути и способа. Нужно обращаться с разных трибун к руководству нашей страны, чтобы они обратились к руководству России – братской союзной стране, с просьбой предоставить списки", – сказал руководитель проекта "Возвращение имени".

© Sputnik. Зафас Гамгия Справка о судьбе жителя Абхазии, участника ВОВ

Нужно объединиться

Работа по розыску пропавших без вести людей периода 1941-1945 годов не останавливается, сообщил Скворцов. Студенты Абхазии и волонтеры работают в селе Ачандара. Занимаются сейчас розыском пяти жителей этого села.

"Село Ачандара очень большое. Там нас ждет очень серьезное мероприятие. Это село находилось на пути движения войск Красной армии на горный перевал. Выше Ачандары сохранилось единственное захоронение пяти красноармейцев, оно находится в горах. Уникальность захоронения еще в том, что местный житель, который присутствовал при захоронении солдат, передал, чтобы из поколения в поколение передавалось родным следить за этим местом. Нам уже указали на это захоронение. Наша задача в мае или июне следующего года его идентифицировать, перенести останки солдат в центр села, в мемориал", – сказал Григорий Скворцов.

Руководитель волонтерского центра при Государственном комитете Республики Абхазия по молодежной политике Тенгиз Шанава отметил, что молодая команда участвует в проекте.

"Мы не можем быть в стороне от таких проектов. Это наше прошлое, это наши люди, которые должны быть найдены. Такие истории вызывают сочувствие, сопереживание. В селе Ачандара мы уже приступили к работе. Мы готовимся начать работу в Гулрыпше и в Очамчыре", – сказал Шанава.

Проект поддержала и председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба.

"Многие матери после войны не сняли траур, потому что их родные без вести пропавшие. Они говорят, что не снимут траур, пока судьба их родственников не станет известна. В истории каждой войны есть пропавшие без вести. Нужно объединиться. Это гуманная акция", – сказала Гули Кичба.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия активно освещает деятельность проекта "Возвращение имени".