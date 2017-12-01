Погода на выходные: преимущественно ясная погода

В выходные дни на территории Черноморского побережья Абхазии влияние антициклона и активный вынос тепла с юга продолжается, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные на Черноморском побережье Абхазии в синоптической обстановке существенных изменений не наблюдается.

Влияние антициклона и активный вынос тепла с юга продолжается. Преимущественно ясная погода.

Ветер переменный, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +8˚С до +13˚С, днем от +16˚С до +21˚С.

Температура морской воды +14˚С.

Волнение морской воды умеренное, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

В столице республики синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха ночью +11˚С днем +19˚С.