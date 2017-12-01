Погода на выходные: преимущественно ясная погода

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные на Черноморском побережье Абхазии в синоптической обстановке существенных изменений не наблюдается.
Влияние антициклона и активный вынос тепла с юга продолжается. Преимущественно ясная погода.
Ветер переменный, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8˚С до +13˚С, днем от +16˚С до +21˚С.
Температура морской воды +14˚С.
Волнение морской воды умеренное, от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
В столице республики синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха ночью +11˚С днем +19˚С.