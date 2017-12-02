2 декабря 1992 года: письмо Владислава Ардзинба Борису Ельцину

Письмо президенту Российской Федерации Борису Ельцину от Председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба: "С глубоким удовлетворением воспринимает народ и руководство Абхазии выражение россиянами обеспокоенности в связи с трагическими событиями в Абхазии. Ваш призыв незамедлительно прекратить боевые действия и другие принимаемые меры по восстановлению мира в Абхазии."
В письме также говорилось, что позиция Абхазии, заключающаяся в стремлении решать все возникающие проблемы, в том числе и в отношениях Абхазии с Грузией, цивилизованным путем, остается неизменной.
"Мы полностью разделяем ваш призыв, уважаемый Борис Николаевич, проявить чувство ответственности за судьбы народов и готовы, со своей стороны, приложить все усилия для решения вопроса путем переговоров. При этом хотелось бы обратить ваше внимание на необходимость ускорения процесса политического урегулирования проблемы", — написал Владислав Ардзинба Борису Ельцину.
В этом письме Ардзинба выразил согласие принять участие в четырехсторонней встрече.