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Амина Аншба

Теннисистка Амина Аншба стала серебряным призером турнира в Турции

© Фото: Ralf Reinecke
В Абхазии
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В городе Анталья в Турции c 27 ноября по 4 декабря проходит женский турнир ITF 15K – ежегодный турнир профессиональных теннисистов, проводимый Международной федерацией тенниса.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Амра Амичба. Теннисистка Амина Аншба стала серебряным призером турнира в Турции. Об этом корреспонденту Sputnik по телефону сообщила мама абхазской спортсменки Эмма Кортава.

"Это четвертый финал в этом году. За две недели до этого Амина была на сборах, прошла предсезонную подготовку", — уточнила Кортава.

Абхазская спортсменка Амина Аншба поделилась, что неделя была сложная, нужно было адаптироваться перед намеченной серией турниров в Индии в конце сезона, поэтому решила сыграть турнир в Антальи.

Амина Аршба
© Фото: Личный архив
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"Тем более, что и сборы проходили здесь же в Антальи. Особых надежд не возлагала, понимая состояние после сборов, так как обычно после этого из-за нагрузок бывает спад. Но все сложилось удачно, и я дошла до финала. Конечно, очень хотелось выиграть, но сложилось так, как сложилось, — сказала серебряная призерка женского турнира Амина Аншба. —  Благодарю всех болельщиков за поддержку. Еще раз огромное спасибо всем. Буду стараться радовать вас своими победами". 

С сентября этого года Амина Аншба завершила участие в теннисных турнирах категории Юниор, войдя в топ-5 в мире в возрасте до 18 лет. Теперь она играет во взрослых женских турнирах.

Амина Аншба была первой ракеткой Европы до 14 лет в 2013 году, победительницей множества международных юниорских турниров до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции.

А также победительницей чемпионата Европы 2016 года до 18 лет, проходившем в Швейцарском городе Клостерс. До Амины предыдущей российской теннисисткой, выигравшей данный титул в 1995 году, была Анна Курникова.

Также Амина была первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах Большого Шлема: US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).

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