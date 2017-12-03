СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Амра Амичба. Теннисистка Амина Аншба стала серебряным призером турнира в Турции. Об этом корреспонденту Sputnik по телефону сообщила мама абхазской спортсменки Эмма Кортава.

"Это четвертый финал в этом году. За две недели до этого Амина была на сборах, прошла предсезонную подготовку", — уточнила Кортава.

Абхазская спортсменка Амина Аншба поделилась, что неделя была сложная, нужно было адаптироваться перед намеченной серией турниров в Индии в конце сезона, поэтому решила сыграть турнир в Антальи.

© Фото: Личный архив Амина Аншба: хочу войти в 300 лучших теннисисток мира по итогам года

"Тем более, что и сборы проходили здесь же в Антальи. Особых надежд не возлагала, понимая состояние после сборов, так как обычно после этого из-за нагрузок бывает спад. Но все сложилось удачно, и я дошла до финала. Конечно, очень хотелось выиграть, но сложилось так, как сложилось, — сказала серебряная призерка женского турнира Амина Аншба. — Благодарю всех болельщиков за поддержку. Еще раз огромное спасибо всем. Буду стараться радовать вас своими победами".

С сентября этого года Амина Аншба завершила участие в теннисных турнирах категории Юниор, войдя в топ-5 в мире в возрасте до 18 лет. Теперь она играет во взрослых женских турнирах.

Амина Аншба была первой ракеткой Европы до 14 лет в 2013 году, победительницей множества международных юниорских турниров до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции.

А также победительницей чемпионата Европы 2016 года до 18 лет, проходившем в Швейцарском городе Клостерс. До Амины предыдущей российской теннисисткой, выигравшей данный титул в 1995 году, была Анна Курникова.

Также Амина была первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах Большого Шлема: US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).