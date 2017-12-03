Тенгиз Тарба номинирован еще на одну премию телеканала "Моя Планета"

Фонд "Горная Абхазия" стал финалистом премии телеканала "Моя Планета" в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии" и "Профессиональный фоторепортаж о путешествии".

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Амра Амичба. Публикация Тенгиза Тарба "К древним стоянкам человека" прошла в финал премии телеканала "Моя Планета" также в номинации "Профессиональный фоторепортаж о путешествии". Об этом ведущей радио Sputnik Абхазия сообщил руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

По его словам, ранее сообщалось о том, что публикация "К древним стоянкам человека" представлена была только в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии".

"Сначала у них произошла накладка. Изначально сообщили о том, что я прошел только по одной номинации "Профессиональный видеорепортаж". Позже, спустя несколько дней, они мне написали, что произошла техническая ошибка и ваша публикация не попала в номинацию "Профессиональный фоторепортаж о путешествии", — уточнил Тарба.

В репортаже Тенгиза Тарба "К древним стоянкам человека" много фотографий, а в конце идут три тизера, ролика к фильму "Древняя стоянка человека".

"Весь фото-, видеорепортаж был снят во время проведения совместной экспедиции Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия и фонда "Горная Абхазия". И я как эксперт предложил, как человек, у которого есть опыт хождения по горам, предложил конкретные места Химса, Дзыхва, Аданга. И мы в первую очередь отправились туда, первые три экспедиции были в эти места. И там мы увидели чего не ожидали, что стало главным открытием для научного мира – обнаружили большое количество ацангуар – древних стоянок человека", — подчеркнул руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

В публикацию "К древним стоянкам человека" вошли фотографии и видео с четырех экспедиций. Фотограф Тенгиз Тарба, оператор Сергей Язвинский.

© Фото: Тенгиз Тарба Перевал Аданга

"Это история о том, как осуществлялась экспедиция. В экспедицию входили и археологи, и люди из министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Без них организовывать такие экспедиции нельзя, — пояснил он. — Главная цель экспедиции — фиксация объектов. Археологические работы не проводились. Мы фиксировали, чтобы потом ввести в реестр историко-культурного наследия Абхазии. Уже в следующем году, я надеюсь, получится организовать большую экспедицию, которая продлится, как минимум месяц, только на одном из этих мест".

Раскрывая тонкости профессиональных съемок номинированных фотографий и видео, Тенгиз Тарба отметил, что когда снимаешь в горах необходимо понять пространство.

"Понять во сколько начинается рассвет, во сколько начинается закат. Позволяет ли само пространство сделать фотографию, которая представляла бы какую-то художественную ценность. Первое время уходит на то, чтобы вставать рано, ложится поздно, то есть искать, как ложится свет на тот или иной объект, на ту или иную вершину", — сказал Тарба.

По его словам, после летней экспедиции самой удачной и самой любимой фотографией считает ту, которая на обложке номинированной публикации – закат, ацангуары и каменная печь.

© Фото: Тенгиз Тарба Древняя стоянка человека

"Вообще, когда эти ацангуары встречаешь, они всегда находятся в очень красивых местах. Именно эта фотография особо красива: закат, горная гряда, Чедым и вершины Абхазии. Я очень люблю эту фотографию. Я хорошо помню момент, когда снимал ее, и что я ощущал. Ведь эти фотографии дороги не только потому, что они красивы, но еще и за ощущения, которые дарят горы.

Из-за чего я собственно и поднимаюсь в горы, — отметил руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба. — Не моя фраза, но мне она очень нравится: "Мы не ищем себя в горах, мы делаем себя в горах". Благодаря чистоте этих гор, благодаря той энергетике, которой они обладают, самим стать немного лучше, чище и помимо всего прочего, еще насладиться этой невероятной красотой, которую ты ощущаешь всем телом".

В 2016 году фонд "Горная Абхазия" получил первое место в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии". В 2015 году "Горная Абхазия" также была первой за "Профессиональный фоторепортаж о путешествии". В этом году премия привлекла рекордное количество участников, было подано более 4000 работ.