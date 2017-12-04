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Мраморный клоп

Сельхозотдел Очамчырского района: с клопами начнем бороться весной

© Фото: Flickr/M van Ree
В Абхазии
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Борьба с вредителями в Абхазии (43)
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Министерство сельского хозяйство Абхазии передало администрации Очамчырского района партию химикатов для борьбы с мраморным клопом.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Амра Амичба. С клопами в Очамчырском районе начнут бороться весной, с марта, так как с похолоданием вредители спрятались в теплых, укромных местах. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник отдела экономики, сельского хозяйства и прогнозирования администрации Очамчырского района Ешсоу Гургулия.

"Лекарства получили. Решили, что сейчас не стоит обрабатывать пестицидами, спрятались клопы. По весне начнем травить. Бригаду создадим, привлечем МТС", — сказал Гургулия.

Начальник отдела экономики, сельского хозяйства и прогнозирования администрации Очамчырского района отметил, что мраморный клоп нанес большой урон сельскохозяйственным угодьям в восточной Абхазии.

"Мандарину помешал, хурме, фруктам всем, приусадебным сельскохозяйственным насаждениям, ореху, когда он только начинал цвести. Сельчане говорят, в прошлом году на мандариновых деревьях больше было плодов, в этом году и клоп внес "свою лепту". На будущий год постараемся предотвратить такой урон. Сделаем все от нас зависящее, насколько это будет эффективно, не знаем. В иностранных государствах намного богаче нас, где столкнулись с проблемой мраморного клопа, много лет уже ведут борьбу, и то безрезультатно", — констатировал Ешсоу Гургулия.

Клоп коричневый мраморный щитник (Halyomorpha halys)
© Полит.ру
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Руководитель сельхозотдела позитивным моментом назвал увеличение объемов выращивания арбуза в районе.

"Инвесторам-грекам 60 гектаров дали в Елыре. Прививают арбуз на корень тыквы. Удивительный метод, но урожайность большая. До трех тонн вырастили. Продали. Директор предприятия интернату, бедным семьям дарил арбузы, — заметил Ешсоу Гургулия. – В этом году 34 гектара обработал, в будущем на всех 60 гектарах будет выращивать арбуз. Создал для жителей близлежащих сел до 40 рабочих мест".

Гургулия озвучил существующую проблему конкуренции с привозным российским арбузом.

"Арбуз в районе у многих в этом году был. Но из России стали привозить и продавать по 15-20 рублей. А местные производители, когда посчитали свои расходы, себестоимость стала 25 рублей. Даже фрукты привозные дешевле местных. За рубежом все механизировано, техника многое делает. Здесь больше задействован человеческий ресурс, все вручную делается. Клубника оптовая цена 300 рублей было, а в Краснодаре 75 рублей стоила", — привел сравнение он.

По словам Гургулия, в селе Кутол Очамчырского района собрали 650 тонн зеленого листа чая, готовой продукции уже около 150 тонн.

"Сейчас как, сам выращиваешь и сам же должен быть озабочен тем, как реализовать. Возникают проблемы, где продать. У него в мешках весь чай, у других на российском рынке в упаковках. Неконкурентоспособная продукция. Расход свой не оправдывает, нерентабельно получается. Но есть, кому нравится натуральная продукция", — отметил начальник отдела экономики, сельского хозяйства и прогнозирования администрации Очамчырского района Ешсоу Гургулия.

Владимир Дауров
© Sputnik.
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В Очамчыре также функционирует комбикормовый завод, который занимается переработкой кукурузной муки и крупы.

"Комбикормовый завод вообще открыт для того, чтобы у сельчан был пункт, куда могут сдавать свою продукцию — кукурузу. Зачем российское потреблять, когда есть местное. То, что привозят промытое, пропаренное, высушенное. По полезности наш лучше", — отметил он.

Начальник отдела экономики, сельского хозяйства и прогнозирования администрации Очамчырского района Ешсоу Гургулия заметил, что в Очамчырском районе, где 27 сел, много свободной земли, поля заросли травой.

"Семь-восемь тысяч гектаров обрабатывали раньше. Сейчас половина полей заброшено. До 3 тысяч в районе обрабатывают. Каждый год все меньше и меньше обрабатываемых площадей. И затратно, наверное, и техники у населения нет", — сказал Гургулия.

По его словам, в то же время, в Очамчырском районе вполне успешно функционируют термальные теплицы – в Кындыге, Даче, Аракиче по выращиванию помидоров и огурцов, а также самая большая по объемам производства джемовая фабрика.

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Борьба с вредителями в Абхазии (43)



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