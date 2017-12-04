14:35 04 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму

В одиночку: военные ЮВО проходят курс интенсивной подготовки

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
14 0 0

В учениях принимают участие более 500 новобранцев, призванные на военную службу в октябре-ноябре текущего года.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Военнослужащие подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки в условиях горно-лесистой и прибрежной местности. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"Все занятия с военнослужащими будут проводиться в специализированных классах военного соединения и на 4-х полигонах — "Гудаута", "Нагвалоу" и "Цабал" в Абхазии, а также "Майкопский" в Адыгее. В зависимости от предназначения подразделения продолжительность подготовки составит от 1 до 2 месяцев", — отмечает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму
© Sputnik. Илона Хварцкия
Свыше 600 огневых задач выполнила артиллерия ЮВО в Абхазии

На занятиях военнослужащие получат навыки перемещения на поле боя, выполнения нормативов по специальной и строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, преодолению минно-взрывных заграждений и научатся оказывать друг другу первую медицинскую помощь в полевых условиях.

Всего будет проведено около 200 занятий по вождению боевых машин, тактической и огневой подготовке.

"В целях выявления уровня физической подготовленности и планирования дальнейшей программы персональных физических нагрузок, личный состав сдаст нормативы по бегу на 100, 1000, 3000 метров и подтягиванию на перекладине", — говорится в сообщении.

В завершении курса одиночной подготовки военнослужащие базы пройдут итоговые испытания — сдадут зачеты по предметам боевой подготовки и выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения. Личный состав, успешно сдавший экзамены, получит квалификацию — специалист 3 класса.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игорь Шатров
    Биологическая угроза

    О том, как лаборатории Грузии влияют на экономические отношения Абхазии и Южной Осетии с Российской Федерацией, рассказал политолог Игорь Шатров.

  • Врач Адиль Гейбулла
    Нет приема…

    Специалисты об отсутствии конкретного лекарства против вируса Коксаки, а так же о симптомах, последствиях и профилактике этого заболевания.

  • Артур Абрахам
    Мафиозный ринг

    Правоохранительные органы Германии проверяют известных боксеров армянского происхождения Каро Мурата и Артура Абрахама на связи с армянской мафией.

  • Фотоаппарат
    Как же вам не стыдно?

    Швейцарский фотограф Марсель Буркард написал письма в Национальный банк Казахстана и посольство РК в Швейцарии об использовании его работы на банкноте в 500 тенге.

  • Автомобильная дорога. Архивное фото
    Смертельный заезд

    На трассе Алматы-Бишкек близ села Узынагаш опрокинулся пассажирский автобус, в результате чего погибли два человека.

  • Биатлонисты, архивное фото
    Прицельный поиск

    Из 55 тысяч открытых вакансий в Беларуси, самой высокооплачиваемой является должность тренера национальной сборной по биатлону – 10,5 тысяч долларов.

  • Микрофоны журналистов
    И они туда же

    Представители Латвийской социал-демократической рабочей опубликовали петицию, призывающую закрепить за российскими телеканалами статус иностранных агентов.

  • Хорватские военные, архивное фото
    Бравые хорваты

    Хорватский контингент в составе 180 военных присоединится к международному батальону НАТО, дислоцированному в Литве.

  • Верховный Совет Приднестровья
    Приглашение в бизнес

    Приднестровские производители приглашены к участию в крупном бизнес-форуме в Москве, в рамках которого планируется подписание договоров.

  • Игорь Шатров
    Биологическая угроза

    О том, как лаборатории Грузии влияют на экономические отношения Абхазии и Южной Осетии с Российской Федерацией, рассказал политолог Игорь Шатров.

  • Врач Адиль Гейбулла
    Нет приема…

    Специалисты об отсутствии конкретного лекарства против вируса Коксаки, а так же о симптомах, последствиях и профилактике этого заболевания.

  • Артур Абрахам
    Мафиозный ринг

    Правоохранительные органы Германии проверяют известных боксеров армянского происхождения Каро Мурата и Артура Абрахама на связи с армянской мафией.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Президент РФ В. Путин принял участие в финальной жеребьёвке ЧМ по футболу ФИФА 2018 в России
Лучшие снимки уходящей недели
Массовый лыжный забег Санта-Клаусов в США
Массовый лыжный забег Санта-Клаусов в США
Государственные награды Абхазии
Государственные награды Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia