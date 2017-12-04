В одиночку: военные ЮВО проходят курс интенсивной подготовки

В учениях принимают участие более 500 новобранцев, призванные на военную службу в октябре-ноябре текущего года.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Военнослужащие подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки в условиях горно-лесистой и прибрежной местности. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"Все занятия с военнослужащими будут проводиться в специализированных классах военного соединения и на 4-х полигонах — "Гудаута", "Нагвалоу" и "Цабал" в Абхазии, а также "Майкопский" в Адыгее. В зависимости от предназначения подразделения продолжительность подготовки составит от 1 до 2 месяцев", — отмечает пресс-служба ЮВО.

© Sputnik. Илона Хварцкия Свыше 600 огневых задач выполнила артиллерия ЮВО в Абхазии

На занятиях военнослужащие получат навыки перемещения на поле боя, выполнения нормативов по специальной и строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, преодолению минно-взрывных заграждений и научатся оказывать друг другу первую медицинскую помощь в полевых условиях.

Всего будет проведено около 200 занятий по вождению боевых машин, тактической и огневой подготовке.

"В целях выявления уровня физической подготовленности и планирования дальнейшей программы персональных физических нагрузок, личный состав сдаст нормативы по бегу на 100, 1000, 3000 метров и подтягиванию на перекладине", — говорится в сообщении.

В завершении курса одиночной подготовки военнослужащие базы пройдут итоговые испытания — сдадут зачеты по предметам боевой подготовки и выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения. Личный состав, успешно сдавший экзамены, получит квалификацию — специалист 3 класса.