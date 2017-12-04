Сухумское Горсобрание подпишет меморандум о дружбе с Мосгордумой

Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия в интервью радио Sputnik рассказал об итогах поездки в Мосгордуму.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Меморандум о дружбе и сотрудничестве подпишут Сухумское городское Собрание и Московская городская Дума во втором квартале 2018 года, сказал в интервью радио Sputnik председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия.

"Сотрудничество будет в области культуры, науки, образования, по всем направлениям, по которым работают администрации городов и районов", — добавил он.

Особое внимание Сухумское городское Собрание уделяет жилищно-коммунальному хозяйству столицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пилия о сотрудничестве Горсобрания Сухума с Россией: учимся не ссориться

"В этом плане мы, конечно, рассчитываем на поддержку Москвы. Москва с огромным потенциалом, у них большое количество нужной техники. Мы предварительно договорились о том, что нам нужна коммунальная техника. Председатель Мосгордумы выразил такую мысль, что в дальнейшем будет организована работа по оказанию помощи Сухуму", — подчеркнул Пилия.

Глава Горсобрания Сухума отметил, что в Мосгордуме делегацию из Абхазии приняли очень хорошо.

"Сам председатель Алексей Шапошников бывал в Абхазии в прошлом году, мы были окружены вниманием со стороны депутатов Мосгордумы. Нам сейчас предстоит согласовать пункты подписания договора, в будущем году, думаю, мы его успешно подпишем", — отметил он.

На сегодня Сухумское Городское Собрание наладило тесную связь, подписав меморандум о дружбе и сотрудничестве с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

Подробнее о поездке делегации из Абхазии в Мосгордуму слушайте в радиоэфире в 18.30.