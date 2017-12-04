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4 декабря 1992 года: создана комиссия по расследованию преступлений

© Фото: предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (115)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В постановлении Верховного Совета Республики Абхазия от 4 декабря 1992 года говорится о создании парламентской комиссии по расследованию преступлений против человечности и массовых нарушений прав человека в ходе войны с Грузией.

"В ходе войны с Грузией на территории Абхазии совершены многочисленные нарушения против человечности и массовые нарушения прав человека. В целях организации расследования и обобщения фактического материала по этим вопросам Верховный Совет Республики Абхазия постановляет создать парламентскую комиссию по расследованию преступлений против человечности и массовых нарушений прав человека в Абхазии в ходе войны с Грузией", — говорится в постановлении Верховного Совета Абхазии.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (115)



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