4 декабря 1992 года: создана комиссия по расследованию преступлений

В постановлении Верховного Совета Республики Абхазия от 4 декабря 1992 года говорится о создании парламентской комиссии по расследованию преступлений против человечности и массовых нарушений прав человека в ходе войны с Грузией.

"В ходе войны с Грузией на территории Абхазии совершены многочисленные нарушения против человечности и массовые нарушения прав человека. В целях организации расследования и обобщения фактического материала по этим вопросам Верховный Совет Республики Абхазия постановляет создать парламентскую комиссию по расследованию преступлений против человечности и массовых нарушений прав человека в Абхазии в ходе войны с Грузией", — говорится в постановлении Верховного Совета Абхазии.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.