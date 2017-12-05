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Послы доброй воли Абхазии подарили ноутбуки сухумским школьникам

"Послы доброй воли Абхазии" подарили ноутбуки сухумским школьникам

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (49)
172190

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии", созданное в Москве абхазской диаспорой, занимается гуманитарными проектами в области сохранения абхазского языка, здравоохранения, образования и спорта.

СУХУМ, 5 дек – Sputnik, Амра Амичба. Ноутбуки победителям олимпиады, учащимся сухумской Горской школы №10, подарил фонд "Послы доброй воли Абхазии" во вторник 5 декабря.

Ученики девятого класса Глеб Аджба, Даниил Квициния, Инал Джопуа, по словам директора школы Аиды Кварчелия, проявили блестящие знания по нескольким предметам общеобразовательной школы. 

"Два дня, в субботу и воскресенье, проходила школьная олимпиада по всем предметам. "Послы доброй воли Абхазии" решили выделить тех, кто лучше всех написал работы по абхазскому языку", — сказала директор абхазской школы.

"Послы доброй воли Абхазии", даря лучшим ученикам ноутбуки, поздравили их с прохождением в городской тур предметной олимпиады.

Запуск лингафонного кабинета в 10 школе
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Любой человек может быть успешным в той или иной профессии только тогда, когда эрудирован. В жизни человека крайне важно иметь систематические познания. И то, что вы прошли по принципиально разным предметам, говорит о том, что в будущем у вас будет больше возможностей быть более успешными в любой профессии, которую бы вы не выбрали. Желаю вам и в дальнейшем стараться улучшать свои знания, потому что никогда нет той границы, после которой можно сказать, я уже достаточно знаю предмет", — заметил посол доброй воли Абхазии, вундеркинд Эдгар Гвазава.

Девятиклассник Глеб Аджба в числе лучших учеников школы претендует на медаль.

"Когда нам задают рефераты, доклады, не буду мучаться в поисках информации, буду через мой ноутбук в интернете искать нужную мне информацию. То, что в библиотеках республики недоступно, буду в электронных библиотеках находить", — сказал Глеб Аджба.

Фонд "Послы доброй воли Абхазии" также вручил денежные премии преподавателям, которые подготовили учеников к олимпиаде.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии", созданное в Москве абхазской диаспорой, занимается гуманитарными проектами в области сохранения абхазского языка, здравоохранения, образования и спорта.

Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (49)



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