Жить настоящим: Алиса Гицба отмечает свой день рождения

Сария Кварацхелия, Sputnik

Оперная дива из Абхазии Алиса Гицба – одна из самых ярких исполнителей классической музыки, без которой невозможно себе представить современный "Геликон-опера".

Певица из Абхазии ведет активную концертную деятельность, участвует в таких престижных музыкальных фестивалях, как "Декабрьские вечера" в ГМИИ имени Пушкина, Фестиваль русского искусства и кино в Монте-Карло, фестиваль "Русские музыкальные сезоны в Ницце" и другие.

В ее репертуаре музыка всех художественных стилей – начиная от эпохи барокко, заканчивая авангардной музыкой ХХ столетия.

© Фото: Facebook/Helikon-Opera/"Геликон-опера" Выступление Алисы Гицба в спектакле "Моцарт и Сальери. Реквием"

На лучших концертных площадках Москвы она исполнила партии сопрано в "Страстях по Матфею" Баха, "Симфонии № 9" Л. Бетховена, "Реквиеме" Верди.

Алиса Гицба участвовала в первом для "Геликон-опера" исполнении таких произведений, как опера "Альцеста" Люлли, "Житие Марии" П. Хиндемита, оратория "Смерть поэта" Сидельникова, "Песня земли и неба" Мессиана, опера "Слепая ласточка" Щетинского, Симфония № 5 Рыбникова, вокальной музыки Эдисона Денисова. А также создавались фондовые записи современной музыки.

Алиса Гицба исполняет роль Леоноры в серии спектаклей "Трубадур" © Фото: Facebook/Helikon-Opera/"Геликон-опера"

Спектакль "Свадьбы Фигаро" Моцарта в постановке Дмитрия Бертмана. Марцелину играет Алиса Гицба © Фото: Facebook/Helikon-Opera/"Геликон-опера"

Во время выступления в театре "Геликон-опера" © Фото: Facebook/Helikon-Opera/"Геликон-опера"

Выступление Алисы Гицба на концерте "Магия барокко" © Фото: Facebook/Helikon-Opera/"Геликон-опера"

Алиса Гицба исполняет роль Леоноры в серии спектаклей "Трубадур" © Фото: Facebook/Helikon-Opera/"Геликон-опера"

Спектакль "Кофейная кантата" © Фото: из личного архива Алисы Гицба 1 / 6 © Фото: Facebook/Helikon-Opera/"Геликон-опера" Алиса Гицба исполняет роль Леоноры в серии спектаклей "Трубадур"

В рамках независимого театрального проекта исполнила роль Шэрон Грэхем в драматическом спектакле "Мастер-класс Марии Каллас" (1999).

В 2007 году в театре "Геликон опера" состоялся бенефис Гицба, в котором она исполнила монооперу Пуленка "Человеческий голос" и светскую кантату Пуленка "Бал-маскарад".

Оперная певица из Абхазии выступала на лучших сценах США, Франции, Германии, Испании, Италии и Ливана. Однако, несмотря на богатую историю ее гастролей, Алиса Гицба больше всего любит свои выступления в Абхазии.

© Фото: из личного архива Алисы Гицба Концерт в Римско-католическом кафедральном соборе

"Любой выход на сцену — это всегда полжизни, потому что хочется предстать в самом лучшем виде, хочется показать все, на что ты способен. И просто хочется расположить публику к себе, отдать частичку своей души, это потребность. Это происходит всегда, где бы я ни выступала. А когда я приезжаю домой, это чувство усиливается во сто крат, потому что здесь не просто родные стены, здесь люди, с которыми я росла, которые наблюдают за моим ростом, за карьерными свершениями, гордятся, критикуют, любят", – призналась в одном из интервью Sputnik оперная певица.

В 2015 году, на 40-летие Пицундского органа Алиса Гицба выступила в Пицундском храме вместе с другими исполнителями "Геликон-опера".

В 2015 году на заброшенной железнодорожной станции Гума Алиса Гицба вместе с труппой "Геликон-опера" сыграла спектакль "Кофейная кантата".

© Sputnik. Томас Тхайцук Кофейная Кантата

В конце января 2017 года в московском театре "Геликон-опера" состоялась долгожданная премьера. Роскошные декорации, фантастические костюмы, потрясающая акустика – все это здорово, но этим никого не удивишь. А вот то, что принцесс Турандот в новой постановке две, и то, что спектакль не имеет хэппи-энда – стало сенсацией. Заглавную партию в "Турандот" исполнила оперная певица, уроженка Абхазии Алиса Гицба.

© Фото: Ирина Шымчук Выступление Алисы Гицба в театре "Геликон-опера"

Как и нет знаменательных выступлений, так для певицы нет и знаменательных ролей, которые она любила бы больше остальных.

"Сложно сказать. Если, например, у меня десять детей. Есть ли среди них любимый? Каждого любишь по-своему. То же самое с моими ролями", — ответила в интервью Sputnik она.

Алиса Гицба предпочитает жить настоящим и впечатлениями сегодняшнего дня. Сейчас она с утра до вечера работает в "Геликон-опере", вместе с остальной труппой готовится к премьере оперы Чайковского "Пиковая дама", в которой выступит в роли Лизы.

"Я очень рада тому, что и свой день рождения я проведу в атмосфере творчества и артистического вдохновения в своем родном театре", — сказала оперная дива.