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Коровы

Нодулярный дерматит крупного скота дошел до Сухумского района

© Sputnik. Анжелика Бения
В Абхазии
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Вирус нодулярного дерматита, которому подвержен крупный рогатый скот, проник в Абхазию из Зугдидского района Грузии и распространяется по Абхазии с июня 2017 года.

СУХУМ, 5 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вирус нодулярного дерматита крупного скота активно развивается и уже дошел до Сухумского района, сказал в интервью радио Sputnik начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

"Уже отмечено несколько случаев заболеваний этим вирусом у крупного рогатого скота. Это, конечно, вызывает недовольство жителей, в Абхазии очень много крупного рогатого скота, и, учитывая, что это вирус, он очень быстро передается", — добавил ветеринар.

В случае, если домашний скот заболеет, владельцам необходимо обратиться в ветеринарную службу. Первые симптомы заболевания проявляются в виде подкожных бугорков на теле животного, высокой температуры до 40-41 градуса и потери аппетита.

"Эта болезнь лечится, если вовремя обратиться к ветеринарам, но, конечно, бывают случаи, когда не удается спасти скотину. Приблизительно из 20-30 голов скота один умирает от болезни", — говорит Роман Джопуа.

Специалисты ветеринары есть во всех районах республики и они готовы оказывать помощь владельцам крупного рогатого скота, сказал он.

"Люди должны знать, что если одна корова заболела, ее необходимо изолировать от остального поголовья. Нельзя сказать, что вирус нодулярного дерматита самый опасный вирус, его достаточно легко лечить, но при этом курс лечения достаточно продолжительный", — сказал Джопуа.

Корова в поле
© Sputnik. Alexey Malgavko
Джопуа: вирус нодулярного дерматита крупного скота не опасен для человека

Ветеринар отметил, что бывают случаи, когда скот излечивается без вмешательства врачей в течение недели, десяти дней.

"Надо отметить, что этот вирус не новый для других стран, но в нашу республику он проник летом этого года. Мы уже привыкли к тому, что с грузинской стороны к нам проникают различные вирусы, к примеру африканская чума, которым болели свиньи, ящур коров также с сопредельной страны", — добавил он.

По его словам, вирус нодулярного дерматита сначала появился в сопредельном с Грузией Галском районе, затем он распространился в Ткурчалском, Очамчырском районах и далее в других районах.

Вирус нодулярного дерматита, которому подвержен крупный рогатый скот, проник в Абхазию из Зугдидского района Грузии и распространяется по Абхазии с июня 2017 года. Зафиксированы случаи в Очамчырском, Ткуарчалском и Гулрыпшском районах республики.

Впервые нодулярный дерматит был зафиксирован в 1929 году на Мадагаскаре и в Северной Родезии. В 1945 году заражение скота зарегистрировали в Трансваале и Кении. В 1963 году были инфицированы коровы в Румынии. Ныне эта болезнь в особенности распространена в Индии, а также в Южной и Восточной Африке. Имеются также сведения об инфицированных ранее животных в Грузии, Дагестане, Южной Осетии и Азербайджане.




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