Лучших учителей года объявили в Сухуме

Более 20 учителей Абхазии участвовали в конкурсе профессионального мастерства "Учитель года". Лучших назвали в Сухуме в четверг 6 декабря.

СУХУМ, 6 дек — Sputnik, Анжелика Бения. Победителей республиканского конкурса "Лучший учитель года" объявили в Абхазской государственной филармонии.

Лучшими педагогами были названы пятеро: учительница абхазского языка и литературы Цандрипшской (Гагра) средней школы №2 Светлана Пилия, учительница абхазского языка и литературы Моквской (Очамчыра) средней школы Светлана Киртадзе, учителя начальных классов Марина Сичинава (сухумская Горская школа №10), Анжела Мацапия (Гудаутская средняя школа №2), Нонна Адлейба (Сухумская средняя школа №1).

Пятеро "лучших педагогов" также прошли специальную аттестационную комиссию при министерстве образования, и по решению комиссии учителям было присвоено звание "специалист высшей категории".

В конкурсной номинации "Лучший классный руководитель" была отмечена учительница математики сухумской Горской школы №10 Асмат Лагвилава, "Лучшим воспитателем" была названа воспитательница Сухумского детского сада "Алашара" Аида Миная.

В торжественной церемонии награждения принял участие президент республики Абхазия Рауль Хаджимба.

Во времена стремительного развития информационных технологий и изобилия ресурсов, должна оставаться весомой роль учителя как источника достоверной и качественной информации, отметил президент Абхазии.

"Трудно переоценить значение качественного образования для построения успешного, современного государства, мыслящего, патриотичного общества. Это становится особо ощутимым в современном мире с ее ускоряющимся ритмом жизни и темпами развития во всех сферах. Но знания и навыки это далеко не все, что передают учителя детям. В стенах образовательных учреждений происходит развитие личности, развитие характера молодых людей, и в этом деле важнейшую роль играют учителя. Задача государства – делать все для того, чтобы педагоги могли спокойно обучать и воспитывать детей, исполняя свой высокий долг", – сказал Хаджимба.

Президент республики, поблагодарив учителей за профессионализм и преданность делу, отметил ветеранов педагогического труда почетными званиями "Заслуженный учитель республики Абхазия". Звания удостоились более 30 учителей.

© Sputnik. Анжелика Бения Учитель года. Награждение

Также орденом Ахьдз-апша III степени были отмечены бывший заведующий отделом образования администрации Очамчырского района Александр Гуния и научный сотрудник института педагогики имени Ардзинба Татьяна Рогачева.

"Заслуженный учитель республики Абхазия", завкафедрой педагогики Абхазского госуниверситета Алексей Касландзия признался, что ни дня не жалел о выбранной профессии.

"Говорят, учитель – не престижная профессия. Я с этим не согласен. Как говорил Бисмарк, (Отто фон Бисмарк – первый канцлер Германии, ред) "воины выигрывают не генералы, а учителя и приходские священники". Благополучие народа, его успех или упадок всецело зависят от учителей. Наши учителя воспитывают патриотов, достойных детей республики. Горжусь своей профессией. Я служил, и буду служить ей", – сказал Касландзия.

Объявлял победителей министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.

Министр отметил, что проведение в Абхазии республиканского конкурса "Лучший учитель" стало нужной, доброй традицией.

"Конкурс еще раз подчеркнул престиж и привлекательность нашей профессии, подтвердил общественную и социальную значимость учителя. Учитель – это миссия служения детям, не просто профессия. Учитель – тот, от кого зависит будущее страны. Он сохраняет в обществе социальную стабильность. Можно не сомневаться, что с такими учителями, будущее нашей страны в надежных руках", — сказал министр.

Более 20 учителей участвовали в конкурсе профессионального мастерства "Учитель года". Конкурс "Лучший учитель Абхазии" в три года один раз проводится в республике с 2001 года.