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Ученики гагрского лицея-интерната в Артеке

Отдых в "Лазурном": лицеисты из Гагры вернулись из "Артека"

Предоставлено учениками гагрского лицея-интерната
В Абхазии
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Ученики гагрского лицея-интерната провели три недели в международном детском центре "Артек" в Крыму, поездка стала наградой за победу в конференции "Объединяемся знаниями" в Москве. О впечатлениях и чем Крым напомнил школьникам родную Абхазию, корреспонденту Sputnik рассказали сами юные путешественники Лев и Данат Агрба.

Бадри Есиава, Sputnik

Музеи и античный театр

Преподаватель робототехники Александр Танакбаев рассказал, что ученики гагрского лицея-интерната Данат и Лев Агрба в марте 2017 года победили в международной конференции "Объединяемся знаниями" в Москве и им вручили две путевки в детский лагерь "Артек" в Крыму.

Пребывание в легендарном  "Артеке" стало для ребят из Абхазии ярким и незабываемым событием в  жизни, несмотря на то, что времени на отдых у них было не так много.

"Первый день был не сильно загружен. В основном, мы знакомились и готовили стенд для нашего отряда "КПД" — "Кибер-профессионалы в действии". В этот отряд вошли любители информатики и робототехники. Были также отряды "Диджеи", "Горный клуб" и многие другие", — рассказали лицеисты.

Утро в лагере "Лазурный" начиналось с зарядки, потом завтрак. Меню стандартное  – каша, колбаса, сыр, йогурт. Без изысков, но вкусно и пять раз в день, вспоминают Лев и Данат.

Расположение детского центра и природа самой Ялты напомнил ребятам родину. Очень схожие пейзажи.

Ученики гагрского лицея-интерната в Артеке
Предоставлено учениками гагрского лицея-интерната
Ученики гагрского лицея-интерната в "Артеке"

Братьев буквально потряс Музей космонавтики, они похвастались, что им даже разрешили примерить настоящий шлем космонавта.

"Нам провели экскурсию по музею. Мне больше всего понравился зал, где были скафандры и еда в тюбиках. Примерили шлем и сфотографировались в нем", — поделился Данат.

Была учебная историческая поездка в древний Херсонес на юго-западном побережье Крыма. Под впечатлением остались от руин античного амфитеатра. Данат был удивлен тем фактом, что в древности театр имели право посещать только мужчины.

По традиции "Артека" каждый вечер ребята собирались и делились впечатлениями о прошедшем дне. Гагрские лицеисты рассказали, что за время пребывания в лагере, они успели подружиться со сверстниками из России. Были представители российских регионах, о которых Данат и Лев никогда раньше и не слышали.

Ученики гагрского лицея-интерната в Артеке
Предоставлено учениками гагрского лицея-интерната
Ученики гагрского лицея-интерната в "Артеке"

"Мы жили в одной комнате с ребятами из КБР, Москвы, Ростова-на-Дону, Калуги и даже Нерюнгри. Я никогда о таком городе не слышал, мне стало интересно, и почитал о нем в интернете. Узнал, что там живет всего 12 тысяч человек", — сказал Данат.

СОМ и матрешки

Братья Агрба рассказали, что все ознакомительные поездки были организованы в рамках СОМ — "Сетевого образовательного модуля". Это новая форма образовательных программ, разработанная в "Артеке". Ее уникальность в том, что она позволяет уйти от классической учебы к более продуктивному познанию.

Ученики гагрского лицея-интерната в Артеке
Представлено учениками гагрского лицея-интерната
Ученики гагрского лицея-интерната в "Артеке"

В детском лагере ежедневно проходили образовательные и спортивные занятия.

Например, Данат настолько полюбил волейбол, что решил основательно заняться этим видом спорта дома, а его брат Лев едва не стал "профессионалом" в росписи деревянных ложек и матрешек, о чем он без смеха рассказать не смог.

"Я попал в кружок по росписи матрешек и деревянных ложек. Просто все остальные кружки уже были заполнены. Зато, я расписал ложку в цвета нашего национального флага", — давясь от смеха закончил свой рассказ Лев.

Ученики гагрского лицея-интерната в Артеке
Предоставлено учениками гагрского лицея-интерната
Ученики гагрского лицея-интерната в "Артеке"

Отряд "КПД" получил сертификат от банка за выполнение задания по финансовой грамотности. Но, пожалуй, самой приятной наградой юные делегаты считают  робототехнический конструктор от организаторов их поездки в "Артек".




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