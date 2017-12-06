Отдых в "Лазурном": лицеисты из Гагры вернулись из "Артека"

Бадри Есиава, Sputnik
Музеи и античный театр
Преподаватель робототехники Александр Танакбаев рассказал, что ученики гагрского лицея-интерната Данат и Лев Агрба в марте 2017 года победили в международной конференции "Объединяемся знаниями" в Москве и им вручили две путевки в детский лагерь "Артек" в Крыму.
Пребывание в легендарном "Артеке" стало для ребят из Абхазии ярким и незабываемым событием в жизни, несмотря на то, что времени на отдых у них было не так много.
"Первый день был не сильно загружен. В основном, мы знакомились и готовили стенд для нашего отряда "КПД" — "Кибер-профессионалы в действии". В этот отряд вошли любители информатики и робототехники. Были также отряды "Диджеи", "Горный клуб" и многие другие", — рассказали лицеисты.
Утро в лагере "Лазурный" начиналось с зарядки, потом завтрак. Меню стандартное – каша, колбаса, сыр, йогурт. Без изысков, но вкусно и пять раз в день, вспоминают Лев и Данат.
Расположение детского центра и природа самой Ялты напомнил ребятам родину. Очень схожие пейзажи.
Братьев буквально потряс Музей космонавтики, они похвастались, что им даже разрешили примерить настоящий шлем космонавта.
"Нам провели экскурсию по музею. Мне больше всего понравился зал, где были скафандры и еда в тюбиках. Примерили шлем и сфотографировались в нем", — поделился Данат.
Была учебная историческая поездка в древний Херсонес на юго-западном побережье Крыма. Под впечатлением остались от руин античного амфитеатра. Данат был удивлен тем фактом, что в древности театр имели право посещать только мужчины.
По традиции "Артека" каждый вечер ребята собирались и делились впечатлениями о прошедшем дне. Гагрские лицеисты рассказали, что за время пребывания в лагере, они успели подружиться со сверстниками из России. Были представители российских регионах, о которых Данат и Лев никогда раньше и не слышали.
"Мы жили в одной комнате с ребятами из КБР, Москвы, Ростова-на-Дону, Калуги и даже Нерюнгри. Я никогда о таком городе не слышал, мне стало интересно, и почитал о нем в интернете. Узнал, что там живет всего 12 тысяч человек", — сказал Данат.
СОМ и матрешки
Братья Агрба рассказали, что все ознакомительные поездки были организованы в рамках СОМ — "Сетевого образовательного модуля". Это новая форма образовательных программ, разработанная в "Артеке". Ее уникальность в том, что она позволяет уйти от классической учебы к более продуктивному познанию.
В детском лагере ежедневно проходили образовательные и спортивные занятия.
Например, Данат настолько полюбил волейбол, что решил основательно заняться этим видом спорта дома, а его брат Лев едва не стал "профессионалом" в росписи деревянных ложек и матрешек, о чем он без смеха рассказать не смог.
"Я попал в кружок по росписи матрешек и деревянных ложек. Просто все остальные кружки уже были заполнены. Зато, я расписал ложку в цвета нашего национального флага", — давясь от смеха закончил свой рассказ Лев.
Отряд "КПД" получил сертификат от банка за выполнение задания по финансовой грамотности. Но, пожалуй, самой приятной наградой юные делегаты считают робототехнический конструктор от организаторов их поездки в "Артек".