7 декабря 1992 года: Ардзинба недоволен российско-грузинскими переговорами

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба написал письмо президенту России Борису Ельцину.

В письме в частности говорилось, что переговоры между делегациями Грузии и России, проходившие в ноябре в Тбилиси, были восприняты руководством Грузии как поддержка руководством России войны против Абхазии.

"Для такого вывода руководителей Грузии есть веские основания. В то время как грузинская армия осуществляет истребление мирного населения, делегация России ведет переговоры о мире и дружбе с Грузией. Продолжается плановая передача вооружения грузинской армии. Кроме того, со складов в Ахалцихе грузинские войска получили сотни вагонов боеприпасов, в том числе для установок системы БМ-21 "Град", — написал Ардзинба.

В дни работы Съезда народных депутатов России грузинская авиация совершала ежедневные бомбардировки города горняков Ткуарчал и горных сел, где ищут убежища тысячи беженцев. Погибли 25 мирных граждан, в том числе женщины и дети.

"В этих условиях в Москве начался новый раунд переговоров о дружбе и сотрудничестве. Проведение этих переговоров противоречит Итоговому документу Московской встречи 3 сентября", — говорится в письме Владислава Ардзинба к Борису Ельцину.

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