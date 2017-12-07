10:58 07 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Роман Качарава

Качарава о бое Адлейба: готов морально и физически

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
55 0 0

Боксер из Абхазии Игорь Адлейба выйдет на профессиональный ринг с соперником из России Олегом Яценко в городе Магас Республики Ингушетия 9 декабря 2017 года.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Боксер из Абхазии Игорь Адлейба готов физически и психологически к предстоящему бою с соперником из России Олегом Яценко, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия вице-президент Федерации профессионального бокса Абхазии Роман Качарава.

Бокс
CC0
Редкий шанс: боксер из Абхазии попал в профессиональный спорт

"Соперник Игоря достаточно опытный боксер и достаточно давно выступает на профессиональном ринге. У Игоря это второй бой в его карьере и уже шестираундный, что говорит о его готовности, как физически, так и морально. Почему-то у меня предчувствие, что он победит", — сказал Качарава.

Роман Качарава добавил, что с учетом тех тренировок, которые Адлейба сейчас проходит в Пятигорске и его потенциала, у боксера из Абхазии есть большие шансы на победу.

"Лично я верю в его победу и, конечно, хочется увидеть нокаут. Сам Игорь настроен решительно и вообще, он достаточно стрессоустойчивый молодой человек. Думаю, что проблем не будет", — отметил вице-президент Федерации профессионального бокса Абхазии.

Промоутерская компания "SKV Bokxing" предложила боксеру из Абхазии Игорю Адлейба заключить контракт вскоре после его победы на сборах по боксу, которые прошли в сентябре 2017 года в Сухуме.

По теме

"Рождение Чемпиона": Батал Чежия стал лучшим боксером СНГ



Главные темы

Орбита Sputnik

  • ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА-КОНКУРС ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ АЛАНИЯ: ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО
    Образы прошлого

    Во Владикавказе открылась выставка-конкурс живописи и графики "Алания: образы прошлого", которая проходит в рамках подготовки к 1100-летию Крещения Алании.

  • Флаг OPEC перед конференцией в Вене, Австрия, 24 октября 2016 года
    Как договаривались

    Азербайджан выполнил взятые на себя перед ОРЕС обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тысяч баррелей ежесуточно.

  • Участники акции протеста в Ереване танцуют кочари
    "Танцующее" наследие

    Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил армянский национальный танец "Кочари" в список нематериального культурного наследия.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на Алтын Сапа-2017
    "Ишь, заигрались!"

    Sputnik Казахстан собрал самые яркие цитаты президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прозвучавшие в ходе общенационального телемоста.

  • Архивное фото 23-летней модели Назик Маатказиевой
    Красота по-восточному

    В Москве проходит международный конкурс красоты и грации "Miss Asia Russia — 2017" – Кыргызстан представляет первая вице-мисс республики.

  • Труба газопровода
    Поговорим о газе!

    Посол России в Беларуси Александр Суриков рассказал о деталях газовых переговоров между Москвой и Минском – не решенными пока остаются вопросы транзита.

  • Посетители фотографируются на фоне олимпийской символики
    "Мелочь, но приятно"

    Пользователи соцсетей Латвии довольны отстранением России от Олимпиады, но не ясно, что их радует - защита олимпийских принципов или неприятности соседа.

  • Захоронение советских солдат в вильнюсском микрорайоне Григишкес, архивное фото
    Не главная задача

    Для правительства Литвы "борьба с коммунистическими символами" не является первостепенной задачей, заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

  • Президент Игорь Додон
    Олимпиада без смысла

    Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение исполкома МОК отстранить Россию от участия в зимних играх в Южной Корее.

  • Установление дипломатических отношений между РТ и Содружеством Багамских Островов
    Дружбе крепнуть!

    Таджикистан и Багамские Острова установили дипотношения – церемония подписания совместного заявления состоялась в Нью-Йорке.

  • РГУ нефти и газа имени Губкина
    Орденоносный университет

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" РГУ нефти и газа имени Губкина - почти 900 выпускников вуза работают на предприятиях "Узбекнефтегаз".

  • Солдаты эстонской армии
    Вам повестка!

    Накануне новогодних праздников в Эстонии объявлен экстренный военный сбор резервистов – о дополнительных сборах им сообщают по смс.

  • ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА-КОНКУРС ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ АЛАНИЯ: ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО
    Образы прошлого

    Во Владикавказе открылась выставка-конкурс живописи и графики "Алания: образы прошлого", которая проходит в рамках подготовки к 1100-летию Крещения Алании.

  • Флаг OPEC перед конференцией в Вене, Австрия, 24 октября 2016 года
    Как договаривались

    Азербайджан выполнил взятые на себя перед ОРЕС обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тысяч баррелей ежесуточно.

  • Участники акции протеста в Ереване танцуют кочари
    "Танцующее" наследие

    Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил армянский национальный танец "Кочари" в список нематериального культурного наследия.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Буддистский монах напротив рождественской декорации в Токио
Как готовятся к Новому году и Рождеству в разных странах
Путин заявил о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году
Путин заявил о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году
Календарь праздничных и выходных дней
Работа и праздники: календарь на 2018 год

Соцсети

Sputnikabkhazia