Качарава о бое Адлейба: готов морально и физически

Боксер из Абхазии Игорь Адлейба выйдет на профессиональный ринг с соперником из России Олегом Яценко в городе Магас Республики Ингушетия 9 декабря 2017 года.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Боксер из Абхазии Игорь Адлейба готов физически и психологически к предстоящему бою с соперником из России Олегом Яценко, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия вице-президент Федерации профессионального бокса Абхазии Роман Качарава.

"Соперник Игоря достаточно опытный боксер и достаточно давно выступает на профессиональном ринге. У Игоря это второй бой в его карьере и уже шестираундный, что говорит о его готовности, как физически, так и морально. Почему-то у меня предчувствие, что он победит", — сказал Качарава.

Роман Качарава добавил, что с учетом тех тренировок, которые Адлейба сейчас проходит в Пятигорске и его потенциала, у боксера из Абхазии есть большие шансы на победу.

"Лично я верю в его победу и, конечно, хочется увидеть нокаут. Сам Игорь настроен решительно и вообще, он достаточно стрессоустойчивый молодой человек. Думаю, что проблем не будет", — отметил вице-президент Федерации профессионального бокса Абхазии.

Промоутерская компания "SKV Bokxing" предложила боксеру из Абхазии Игорю Адлейба заключить контракт вскоре после его победы на сборах по боксу, которые прошли в сентябре 2017 года в Сухуме.