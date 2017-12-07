Метки удаления: четыре композиции турецких абхазов

Первая выставка резиденции SKLAD в 2017 году открылась экспозициями о жизни и быте абхазов, проживающих в Турции, которые на более чем полтора века были оторваны от исторической родины. О том, какие экспозиции были собраны в абхазских селениях в Турции художниками Элизабет Дени и Тареком Даудом, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Метки удаления" – выставка-исследование сложных отношений, сплетенных временем между Турцией и Абхазией. Так охарактеризовали ее авторы проекта.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Выставка "Метки удаления"

Четыре экспозиции совершенно разных направлений, на различных носителях, но объединенных общей идеей – Абхазия – Турция. Точки соприкосновения и точки отдаления.

Проект "Метки удаления" был организован художниками Элизабет Дени и Тареком Даудом. Они на протяжении долгого времени посещали "абхазские" деревни в турецких провинциях Дюздже и Сакарья. Целью художники поставили себе познакомиться лучше с историей и траекторией жизни турецких абхазов.

"Понимание, которое появилось в ходе знакомства с диаспорой, самой большой по численности вне родной страны, помогло ухватить черты драматического и болезненного процесса, приведшего абхазов к переселению в Турцию", — рассказали авторы проекта Элизабет Дени и Тарек Дауд.

Во время поездок, по словам художников, в большинстве семей они заметили полное отсутствие фотографий, артефактов или письменных следов событий, предшествовавших первой половине XX века.

"Мы также заметили сильные процессы ассимиляции, которые поставили абхазский язык и культуру в уязвимую ситуацию в Турции", — отметили авторы проекта.

По итогам исследования Элизабет Дени и Тарек Дауд собрали четыре экспозиции, которые в итоге выставили на культурной площадке SKLAD. Как отметила Элизабет Дени, работы выражают их с Тареком субъективный взгляд на память и конструкцию идентичности диаспоры турецких абхазов.

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"Выставка "Метки удаления" — способ осуществить международный обмен на достаточно продуктивной платформе современного искусства. Художники этой выставки прислали нам свой проект, и он показался нам очень интересным, потому что проект очень близкий нам, который затрагивает также диаспору из турецких абхазов, которая образовалась внутри нашей страны", — считает куратор культурной площадки SKLAD Асида Бутба.

По ее словам, также хочется узнать, что чувствуют те люди, которые живут в Турции и идентифицируют себя, как абхазов, но при этом их связь с исторической родиной была утрачена на 150 лет.

Даже те абхазы, отметила Бутба, которые уже вернулись на родину, существуют немного обособленно, потому что в Абхазии из-за языкового и культурного барьера они так и не смогли обзавестись друзьями или просто устроиться.

"Нам хотелось бы это нарушить и привести всех в один зал. И дать возможность нам всем узнать о наших ощущениях, использовав для этого язык современного искусства и тех метафор, которые к ним пришли", – сказала куратор SKLAD.

Аквариум песен и "Синдром кровообращения"

Из всех четырех экспозиции гостей выставки больше всего удивили аквариум, на дне которого был встроен экран и весы с контейнерами крови.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Выставка "Метки удаления"

"В аквариуме есть интересная штука. Экран, на котором можно увидеть игру на музыкальном инструменте. Там исполняют "Апсуа куашара". Но, если сравнивать с "Апсуа куашара", к которой мы привыкли слышать в Абхазии, то это две интерпретации одной и той же музыки", — поясняет Бутба.

На этом одном примере действительно можно увидеть, как трансформировалась абхазская музыка за 150 лет изоляции.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Выставка "Метки удаления"

Другая экспозиция, которая удивила гостей выставки – весы, на которых были подвешены контейнеры для хранения крови. Но вместо крови в них была земля. В одном абхазская, в другом – турецкая. Весы используются здесь как метафора, чтобы показать, что перевешивает, историческая земля или та, на которой человек в силу обстоятельств живет сейчас.

"Выставка очень сильная в плане эмоции. Люди, которые практически два столетия были оторваны от своей родины, сохраняют свои традиции, язык и культуру. А мы находясь здесь, многое растеряли. И на мой взгляд, экспозиция с весами, которая называется "Синдром кровообращения", очень хорошо показывает, что нет никакой разницы, где бы не находился, важно то, что ты имеешь внутри. Можно жить хоть в Нью-Йорке, но сохранять свою самобытность. То, что внутри с тобой, всегда будет с тобой. Есть, о чем задуматься", – отметил гость выставки Инал Арлан.

Выставка "Метки удаления" продлится до 13 декабря.