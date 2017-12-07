Трапш о решении Путина баллотироваться: благоприятный фактор для Абхазии

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Амра Амичба. Для Абхазии участие Путина в президентских выборах, в потенциале возможный его успех и продолжение президентских полномочий, благоприятный фактор, заявил в интервью радио Sputnik Абхазия политолог, кандидат исторических наук Николай Трапш.
"Путин — гарант существования абхазской государственности и ее дальнейшего продвижения по пути международного признания. Он обеспечивает благоприятную преемственность и стабильность российско-абхазских отношений", — подчеркнул политолог.
По его словам, именно политика Путина с начала ХХ века позволила состояться признанию независимости, социально-экономическим и политическим проектам, которые реализуют Абхазия и Россия.
Политолог подчеркнул, что Владимир Путин — очевидный фаворит президентской кампании 2018 года.
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"Участие Путина в выборах успокоит общественно-политическую ситуацию в стране. В том смысле, что многие питали слухи о том, что появится преемник, Путин готовит почву, чтобы уйти. Теперь уже понятно, что вопрос решенный. На выборы он пойдет, — сказал Николй Трапш. — Преемственность курса в случае победы Путина будет обеспечена еще на ближайшие шесть лет.
Внутриполитические инициативы, выдвинутые им, как действующим президентом, будут иметь продолжение.
Как отметил Трапш, до марта 2018 года будет наблюдаться повышенная информационная активность вокруг фигуры Путина и всех тех мероприятий, которые проводятся с его участием внутри и вне страны.
"В центре внимания будут внешнеполитические инициативы и в ближневосточном регионе, и на кавказском регионе, в целом во всем геополитическом контексте. Будут разные мнения и ожесточенная информационная борьба. Но это все прогнозировалось и ожидалось", — заключил политолог.
Путин впервые стал президентом в марте 2000 года, в 2004-м он переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012-м снова занял должность главы государства.
Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре. О планах баллотироваться уже заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон.