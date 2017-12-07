Трапш о решении Путина баллотироваться: благоприятный фактор для Абхазии

О своем участии в президентских выборах 2018 года объявил действующий президент Российской Федерации Владимир Путин в среду 6 декабря.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Амра Амичба. Для Абхазии участие Путина в президентских выборах, в потенциале возможный его успех и продолжение президентских полномочий, благоприятный фактор, заявил в интервью радио Sputnik Абхазия политолог, кандидат исторических наук Николай Трапш.

"Путин — гарант существования абхазской государственности и ее дальнейшего продвижения по пути международного признания. Он обеспечивает благоприятную преемственность и стабильность российско-абхазских отношений", — подчеркнул политолог.

По его словам, именно политика Путина с начала ХХ века позволила состояться признанию независимости, социально-экономическим и политическим проектам, которые реализуют Абхазия и Россия.

Политолог подчеркнул, что Владимир Путин — очевидный фаворит президентской кампании 2018 года.

Интервью Николая Трапш слушайте в подкасте Sputnik>>

"Участие Путина в выборах успокоит общественно-политическую ситуацию в стране. В том смысле, что многие питали слухи о том, что появится преемник, Путин готовит почву, чтобы уйти. Теперь уже понятно, что вопрос решенный. На выборы он пойдет, — сказал Николй Трапш. — Преемственность курса в случае победы Путина будет обеспечена еще на ближайшие шесть лет.

Внутриполитические инициативы, выдвинутые им, как действующим президентом, будут иметь продолжение.

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Как отметил Трапш, до марта 2018 года будет наблюдаться повышенная информационная активность вокруг фигуры Путина и всех тех мероприятий, которые проводятся с его участием внутри и вне страны.

"В центре внимания будут внешнеполитические инициативы и в ближневосточном регионе, и на кавказском регионе, в целом во всем геополитическом контексте. Будут разные мнения и ожесточенная информационная борьба. Но это все прогнозировалось и ожидалось", — заключил политолог.

Путин впервые стал президентом в марте 2000 года, в 2004-м он переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012-м снова занял должность главы государства.

Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре. О планах баллотироваться уже заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон.