00:09 09 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Печатная машинка при свете свечи

8 декабря 1992 года: письмо в Пен-клуб о пропаже двух абхазских писателей

© Fotolia/ Vladis_studio
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (119)
14 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из письма директора Литфонда Абхазии Дениса Чачхалия в Международный Пен-клуб в Лондоне от 8 декабря 1992 года: "В дополнение к нашему письму о судьбе абхазских писателей сообщаем. Таркил Сарион проживал до оккупации Абхазии войсками Госсовета Грузии в Гулрыпшском районе в поселке Агудзера. Со дня вступления грузинских войск пропал без вести. Среди пленных и взятых в заложники не значится. Обстоятельства его пропажи неизвестны. Редактор детского журнала "Амцабз", 55 лет, член Союза писателей Абхазии. В политических движениях не участвовал. Человек скромный, немногословный, слабого здоровья. 

Аджба Таиф после оккупации Сухума 14 августа оставался в городе по месту жительства. Спустя два месяца в присутствии жены, детей и соседей был арестован оккупационными властями, в числе еще нескольких граждан абхазской национальности, судьба которых также неизвестна. Автор стихотворных сборников, популярных песен, переводов, замечательный лирик, человек скромный, мечтательный.

Возраст 55 лет. Был далек от политической и административной деятельности.

Запросы правительства Республики Абхазия и Международного Красного Креста относительно судьбы поэтов не дали результатов. Вернувшиеся из оккупированной зоны, из мест содержания пленных, заложников, также ничего не знают о их судьбе. Есть все основания полагать, что абхазские поэты стали жертвами произвола оккупационных властей".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (119)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз
    С новым муфтием!

    В Алматы прошел VIII Курултай Духовного управления мусульман Казахстана, на котором избран новый духовный лидер республики.

  • Олимпийские кольца. Архивное фото
    Кыргызская "двойка"

    Кыргызстан на Зимних Олимпийских играх 2018 года представят два спортсмена в двух дисциплинах – горнолыжном спорте и биатлоне.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Доказательство мощи

    Российским спортсменам на Олимпийских играх в Южной Корее необходимо доказать, что Россия — мощная спортивная держава, заявил Александр Лукашенко.

  • Женщина возлагает цветы к фигуре Несломленный в Мемориальном комплексе Саласпилс
    Покушение на историю

    Латышские националисты намерены изуродовать мемориал в Саласпилсе, обновив экспозицию так, что уравняют и гитлеровских палачей, и ни в чем не повинных жертв.

  • Председатель Комитета по социальным делам Сейма Литовской Республики, социал-демократ Альгирдас Сисас, архивное фото
    СПГ раздора

    Литовский политик в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказал, почему страны Балтии не могут договориться об СПГ-проектах.

  • Ирина Влах
    Не переключайте канал!

    Глава Гагаузии заявила, что российские телеканалы продолжат вещание на территории автономии вопреки решению парламента Молдовы.

  • Обучение русскому языку, архивное фото
    Послы русского языка

    В рамках экспедиции 54 участника программы "Послы русского языка в мире" отправятся в Азербайджан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан.

  • Пожар в подмосковном Раменском. 8 декабря 2017
    Подтверждения нет

    Посольство Узбекистана в РФ проверяет информацию о гражданах республики, погибших при пожаре в торговом центре в подмосковном Раменском.

  • Российские продукты
    Назло санкциям

    Впервые с начала действия европейских санкций и ответных мер со стороны РФ российские продукты повезут в Европу и представят на выставке в Балтии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Массовые протестные выступления на Западном берегу Иордана и в секторе Газа
Sputnik по мнению трехлеток: круглый, красного цвета и с автоматом
Sputnik по мнению "трехлеток": круглый, красного цвета и с автоматом
Sputnik Абхазия 3.0
Три года Sputnik Абхазия: полет нормальный

Соцсети

Sputnikabkhazia