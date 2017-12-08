8 декабря 1992 года: письмо в Пен-клуб о пропаже двух абхазских писателей

Из письма директора Литфонда Абхазии Дениса Чачхалия в Международный Пен-клуб в Лондоне от 8 декабря 1992 года: "В дополнение к нашему письму о судьбе абхазских писателей сообщаем. Таркил Сарион проживал до оккупации Абхазии войсками Госсовета Грузии в Гулрыпшском районе в поселке Агудзера. Со дня вступления грузинских войск пропал без вести. Среди пленных и взятых в заложники не значится. Обстоятельства его пропажи неизвестны. Редактор детского журнала "Амцабз", 55 лет, член Союза писателей Абхазии. В политических движениях не участвовал. Человек скромный, немногословный, слабого здоровья.

Аджба Таиф после оккупации Сухума 14 августа оставался в городе по месту жительства. Спустя два месяца в присутствии жены, детей и соседей был арестован оккупационными властями, в числе еще нескольких граждан абхазской национальности, судьба которых также неизвестна. Автор стихотворных сборников, популярных песен, переводов, замечательный лирик, человек скромный, мечтательный.

Возраст 55 лет. Был далек от политической и административной деятельности.

Запросы правительства Республики Абхазия и Международного Красного Креста относительно судьбы поэтов не дали результатов. Вернувшиеся из оккупированной зоны, из мест содержания пленных, заложников, также ничего не знают о их судьбе. Есть все основания полагать, что абхазские поэты стали жертвами произвола оккупационных властей".

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