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Учитель года. Награждение

Ченгелия о выборе лучших учителей Абхазии: результаты за три года

© Sputnik. Анжелика Бения
В Абхазии
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Итоги конкурса "Лучший учитель Абхазии" были подведены в Абхазской государственной филармонии 6 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В этом году лучших учителей Абхазии выбирали по новому формату, сказала в интервью радио Sputnik заместитель министра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия.

"До этого конкурс назывался "Лучший учитель года", поэтому его проводили каждый год. Сейчас итоги подводились за три года. Конкурсный отбор лучших учителей проводился на оснований таких критериев, как позитивная динамика учебных достижений обучающихся за последние три года", — подчеркнула она.

Проведение конкурса на выявление лучших педагогов страны уже стало доброй традицией, добавила Ченгелия.

"Первый уровень конкурса проходил в общеобразовательных учреждениях целый год. Победители этого уровня проходили во второй этап — это был районный и городской уровень. Те, кто одержал победу во втором этапе, затем стали участниками третьего республиканского тура", — сказала Ченгелия.

Конкурс проходил по нескольким номинациям: лучший учитель, лучший воспитатель, лучший классный руководитель.

Также оценивалось участие школьников в олимпиадах, фестивалях, соревнованиях, какие достижения были в этом плане у того или иного преподавателя, отметила заместитель министра.

"Также оценивались позитивные результаты деятельности учителя в качестве классного руководителя. Это благоприятный психологический климат в классе, активное участие обучающихся в жизни школы, наличие и уровень самоуправления в классе", — сказала Ченгелия.

Лучшими педагогами были названы пятеро: учительница абхазского языка и литературы Цандрипшской (Гагра) средней школы №2 Светлана Пилия, учительница абхазского языка и литературы Моквской (Очамчыра) средней школы Светлана Киртадзе, учителя начальных классов Марина Сичинава (сухумская Горская школа №10), Анжела Мацапия (Гудаутская средняя школа №2), Нонна Адлейба (Сухумская средняя школа №1).

Более 20 учителей вышли в 3 этап конкурса профессионального мастерства "Учитель года". Конкурс "Лучший учитель Абхазии" в три года один раз проводится в республике с 2001 года.




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