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Конверты с письмами

Волшебство в подарок: "Киараз" запустил новогоднюю акцию "Подари чудо"

© Fotolia/ Wiski
В Абхазии
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Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (25)
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Акция благотворительного фонда "Киараз" "Подари чудо" продлится до 25 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новогодняя акция "Киараз" "Ассир хамтас" (Подари чудо) стартовала 4 декабря, рассказала корреспонденту Sputnik директор фонда Камма Гопия.

"Уже три дня мы звоним нашим подопечным, многие уже и без нас стали писать письма. Дети пишут письма и присылают нам. Эта акция для того, чтобы подарить детям из малоимущих семей немного тепла, чтобы они почувствовали волшебство, которое в принципе должен прочувствовать каждый ребенок. Особенно в такой самый ожидаемый праздник года", – сказала она.

Сейчас в фонде готовят списки детей, которые хотят написать письмо с пожеланиями.  

"Мы должны знать, сколько детей и кто чего хочет. Так как мы начали формировать списки недавно, то и детей, которые написали письма с желаниями, пока мало. Письма пока пишутся, дети пока думают, что именно они хотят получить на Новый год", — констатирует директор фонда "Киараз".

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Однако первое письмо в фонд уже поступило. Его написал мальчик с диагнозом ДЦП.

"Это письмо на самом деле особенное. Пока мы конверт не открывали, но мама ребенка по секрету нам на ушко шепнула, что ребенок попросил на Новый год ноутбук. Пока мы ищем волшебника, который исполнит желание этого ребенка", — говорит Гопия.

В акции может принять участие любой желающий. Для этого нужно прийти в офис "Киараз", взять письмо с желанием и приобрести подарок.

"Хочу напомнить, что в акции также могут участвовать коллективы. В прошлом году нам звонили из Sputnik Абхазия, Сухум-банка, Амра банка, налоговой, Администрации президента. Они говорили, дайте нам 10 писем, дайте нам 15 писем", — отметила Камма Гопия.

В 2016 году акция "Подари чудо" оказалась самой масштабной. Было исполнено желания около 600 детей.

Акция благотворительного фонда "Киараз" "Подари чудо" продлится до 25 декабря.

Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (25)



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