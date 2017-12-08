Межправкомиссия Абхазии и России подвела итоги работы за год

XVI заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией прошло в Сухуме в пятницу 8 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Резервный фонд президента Абхазии увеличен на 150 миллионов рублей, сказал премьер-министр Абхазии Беслан Барциц после подписания протокола по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией в пятницу 8 декабря.

"Завершилось очередное заседание Межправкомисии. Мы обсудили целый ряд вопросов, которые касались реализации Инвестиционной программы 2017-2018 годов, закрепили вопрос увеличения резервного фонда президента, куда дополнительно будет направлено около 150 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, в частности, это взрыв на складе боеприпасов и стихийные бедствия", — отметил Барциц.

Он подчеркнул, что по всем обсуждаемым Межправительственной комиссией вопросам было найдено взаимопонимание. Работа, которая велась в течение года, была слаженной и оперативной.

"Мы сегодня подвели промежуточные итоги текущего года. Программа завершится уже в декабре 2017 года, и все планы, намеченные для реализации в этом году, выполнены. Отмечу, что все обязательства, взятые на себя со стороны России, были выполнены в полном объеме", — сказал Барциц.

© Sputnik. Илона Хварцкия Хаджимба о работе МПК Абхазии и России: возможности будут использованы

Доброй традицией назвал Вице-премьер России Александр Хлопонин подведение итогов работы Межправкомиссии в конце каждого года. Он добавил, что в рамках реализации программы социально-экономического развития Абхазии было введено в эксплуатацию около 85 объектов.

"Я думаю, что мы так давно эффективно и качественно не работали. В лице Беслана Барциц хочу поблагодарить правительство Абхазии за активное взаимодействие и хочу сказать слова благодарности Раулю Хаджимба за то, что мы уже смотрим в завтрашний день", — сказал Хлопонин.

Вице-премьер России подчеркнул, что настало время для осуществления проектного финансирования и создания инвестиционно-привлекательной структуры. Хлопонин выразил уверенность, что эта задача будет решена успешно.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам комплексный план социально-экономического развития Абхазии.