Сериков о финпомощи России: поступило более двух миллиардов рублей

XVI заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией прошло в Сухуме в пятницу 8 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Более двух миллиардов триста миллионов рублей выделила Россия на социально-экономическое развитие Абхазии к декабрю 2018 года, сказал Вице-премьер и министр финансов Абхазии Дмитрий Сериков в ходе XVI заседания Межправительственной комиссии двух стран в пятницу 8 декабря.

"Текущая финансовая помощь Российской Федерации в адрес Абхазии в целях ее социально-экономического развития к 8 декабря 2018 года составила два миллиарда 395 миллионов рублей, что соответствует приблизительно 90% от годового лимита, предусмотренного на 2017 год", — отметил Сериков.

Министр финансов добавил, что из-за большого количества стихийных бедствий в 2017 году в Абхазии руководство республики обратилось к России с просьбой оказать помощь. Российская сторона пошла на встречу и часть финансовой помощи была перечислена в резервный фонд президента авансом еще в августе 2017 года.

"Помимо этого, к 8 августа текущего года в соответствие с отчетностью Министерства финансов Абхазии, образовались остатки финансовой помощи в размере 1,3 миллиона рублей, предоставленные Россией в декабре 2014 года на реализацию мероприятий, связанных с внедрением казначейства в Абхазии", — отчитался Сериков.

Он добавил, что с абхазской стороны поступило предложение перераспределить остаток этих средств на пополнение резервного фонда президента республики.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам комплексный план социально-экономического развития Абхазии.