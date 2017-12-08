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Представители Санкт-Петербургского университета МЧС России поделятся опытом с абхазскими коллегами

Российские пожарные поделятся опытом с абхазскими коллегами

© Фото: МЧС
В Абхазии
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Работа ведется по двум направлениям: расследование и экспертиза пожаров, а также повышение квалификации командиров отделений пожарных частей, работающих на пожарах и в зонах чрезвычайных ситуаций.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Представители Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России проводят теоретические занятия на базе МЧС Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Доцент кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России Федор Дементьев читает лекции по проведению пожарно-технической экспертизы. По его словам, курс обучения включает в себя ряд теоретических знаний, необходимых при установлении причины пожара.

"Курс лекций будет построен так, чтобы осветить особенности осмотра места пожара, зафиксировать характерные признаки, по которым можно определить очаг возгорания. Далее будем говорить непосредственно о технических характеристиках, чтобы установить причину пожара. Поговорим также со специалистами о дальнейших процессуальных вопросах, которые необходимо решать при проведении данных мероприятий", — сказал Дементьев.

Начальник управления государственного пожарного надзора (УГПН) МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев отметил важность проводимых занятий для местных специалистов. Вместе с тем он подчеркнул, что работа сотрудников управления зачастую затруднена отсутствием соответствующей экспертной лаборатории, которая позволила бы давать заключения по всем категориям сложности пожаров.

"Мы можем дать определенное заключение в случаях, когда пожар был не масштабным. В иных случаях, мы можем определить только предварительную причину пожара. Дело в том, что у нас отсутствует полноценная экспертная лаборатория и оборудование для определения точной причины того или иного пожара", — пояснил Елбакиев.

Лекции продлятся до 20 декабря. В течение этих дней будут проведены не только теоретические занятия, но и практические. В них задействованы сотрудники всех районных подразделений МЧС Абхазии.




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