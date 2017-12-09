Руслан Габлия: главная елка страны будет полностью готова к 15 декабря

СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Главная елка страны будет красочней, чем в прошлом году, сказал корреспонденту Sputnik главный художник Сухума Руслан Габлия.

"Все большие деревья будут освещаться, задача была поставлена, чтобы к 15 декабря елка была готова. Она у нас высотой 18 метров. В прошлом году были дожди, помня об этом, в этом году мы начали строить елку уже с первого числа", — добавил он.

По решению Администрация столицы, ежегодно игрушки, украшающие елку, обновляются новыми, отметил главный художник.

"Мы заказали нужные нам дополнительные игрушки, они очень красивые и большие. Это святящиеся игрушки, которые мы ждем, в ближайший вторник их привезут. Частично останутся и серебряные шарики которые уже повесили на елку, но будут и другие, а также красочные банты и так далее", — подчеркнул Габлия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Главную елку Абхазии установят на площади Свободы

Главный художник столицы сообщил, что елка обретет свой окончательный вид к 15 декабря после прибытия украшений в Сухум.

"К 15 числу елка будет готова и она будет краше, чем в прошлом году. Я думаю, что если снег не будет идти днем и ночью, то мы это сделаем", — отметил он.

Помимо этого, у входа на площадь Свободы будет надпись "Добро пожаловать", и каждый куст в парке будет оборудован светящимися сетками, также будет освещена и прилегающая к площади территория, подчеркнул Руслан Габлия.