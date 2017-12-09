Лучший учитель начальной школы: никогда не ставлю двойки ученикам

СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Лучший учитель начальной школы, преподаватель средней школы №10 имени Нестора Лакоба Марина Сичинава в интервью радио Sputnik сказала, что никогда не ставит двойки ученикам.

"Ребенок к этим двойкам настолько привыкает, что он и дальше не будет учить, я стараюсь объяснить, что если они сегодня и завтра и далее не будет получать необходимую информацию, то не будут иметь уровня, который соответствовал бы их возрасту, их классу", — подчеркнула учитель.

Учат не только преподаватели, но и дети. Они дают учителям новый опыт, заметила Сичинава.

"Мы не только преподаем, но мы и у учеников набираемся такого опыта, что этот опыт хочется потом применить и на другом поколении. Вот уже более 30 лет я работаю в средней школе. Работа, конечно, очень тяжелая, но у меня никогда не возникал вопрос, перейти или нет на другую работу", — добавила она.

Учитель отмечает, что не всегда преподаватель знает, какое решение правильное.

© Sputnik. Анжелика Бения Ченгелия о выборе лучших учителей Абхазии: результаты за три года

"Но иногда дети своим поведением подводят к этому решению. Я очень гуманный преподаватель, даже мамы иногда говорят мне, чтобы я была строже, но почему я должна быть каким-то идолом для ребенка? Я не хочу таким образом учить, мне больше по душе на уровне разговоров, беседы решать задачи. Это мне интересней, я выхожу на их уровень, а они стараются достичь то, что я им преподношу", — отметила Сичинава.

Лучшими педагогами были названы пятеро: учительница абхазского языка и литературы Цандрипшской (Гагра) средней школы №2 Светлана Пилия, учительница абхазского языка и литературы Моквской (Очамчыра) средней школы Светлана Киртадзе, учителя начальных классов Марина Сичинава (сухумская Горская школа №10), Анжела Мацапия (Гудаутская средняя школа №2), Нонна Адлейба (Сухумская средняя школа №1).

Более 20 учителей вышли в 3 этап конкурса профессионального мастерства "Учитель года". Конкурс "Лучший учитель Абхазии" в три года один раз проводится в республике с 2001 года.