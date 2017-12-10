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Культурные события Абхазии на неделю: необычная лекция-концерт и спектакли

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В Абхазии
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Амра Амичба, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 11 по 17 декабря.

Сухум

В Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера 12 декабря в 19 часов покажут комедию "Тартюф" Мольера. В 36 театральном сезоне РУСДРАМа спектакль в постановке покойного Мераба Читанава был обновлен световой партитурой и декорациями. "Тартюф" стал визитной карточкой театра и идет на сцене РУСДРАМа уже 16 лет.

Для маленьких зрителей 13 декабря в 19 часов в театре Искандера "Братец кролик и Братец Лис" режиссера Анастаса Кичика. Яркий, динамичный и добрый детский спектакль приобрел поклонников не только среди детей, но и полюбился многим взрослым.

А в пятницу 15 декабря в 19 часов в РУСДРАМе очередной показ громкой премьеры 37-го театрального сезона спектакля "Ревизор".

В Абхазской госфилармонии имени Гумба 11 декабря в 18 часов большим концертом отметит свое 40-летие вокально-инструментальный девичий ансамбль "Гунда". Ансамбль народных инструментов "Гунда" был создан при Абхазской государственной филармонии в 1977 году. Ансамбль состоит из 13 девушек, которые поют и играют на абхазских народных инструментах — аԥхьарца, аҩымаа, ахымаа, ачамгәыр, адаул, аҟьаԥ-ҟьаԥ.

Провести культурный выходной предлагает Абхазская госфилармония и в субботу. 16 декабря, в 17.00 филармония приглашает на лекцию-концерт выдающегося Михаила Казиника — российского скрипача, общественного деятеля, искусствоведа, профессора Драматического института Стокгольма, исследователя в области музыкотерапии, режиссера и актера стокгольмского театра "Teatrstudio Lederman", автора статей и исследований по вопросам музыкального восприятия.

"Я придумал свои выступления делать как театр в виде монологов. Я понял, что в искусстве нельзя читать лекций, потому что искусство не предмет. Знаете, почему не предмет? В любом предмете есть движение от простого к сложному. Нельзя учиться интегралам, если вы не научились таблице умножения. В искусстве это не так, потому что Бах не проще Шостаковича, а наскальное изображение древних не проще картин Пикассо. Искусство как бы всегда у бога. Искусство и культура – это единственное, что остается после любой страны, любой цивилизации", — сказал Михаил Казиник в одном из интервью.

В Сухуме 12 и 13 декабря будут проходить праздничные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения первого профессионального художника, графика, живописца, сценографа, искусствоведа и художественного критика  Александра Шервашидзе–Чачба.

А 13 декабря в 13 часов в Центральном выставочном зале Союза художников Республики Абхазия (ул. Лакоба, 31) – открытие выставки работ первого абхазского профессионального художника Александра Константиновича Чачба-Шервашидзе из фондов Государственной национальной картинной галереи Абхазии.

Гулрыпш

В Доме культуры Гулрыпшского района в селе Мачара 12 декабря в 16:00 состоится концерт, посвященный дню Конституции Российской Федерации.

Очамчыра

В Доме культуры Очамчыры 13 декабря в 15:00 сольный концерт детского ансамбля "Афыртын" из Гагры, созданного в 2002 году. В ансамбле танцуют дети от 5 до 12 лет. Нынешний детский "Афыртын" — правопреемник одноименного ансамбля 80-х годов. Еще тогда "Афыртын" завоевывал награды на международных конкурсах и даже вошел в список ЮНЕСКО, как один из лучших ансамблей национального танца. Во время Отечественной войны народа Абхазии ансамбль распался, многие солисты с оружием в руках отстаивали независимость Родины, чтобы подрастающие дети могли свободно танцевать и петь.

Гал

В Доме культуры города Гал еженедельно проходят различные концерты. 13 декабря 15:30 сольный концерт районных ансамблей народных танцев "Абыркыт" и "Родники". А  16 декабря в 16:00 свою сольную программу покажет шоу-группа "Новая линия".




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