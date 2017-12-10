Мусса Экзеков: самая важная задача – объединить народ

Избранный председателем Высшего Совета Всемирной Ассоциации абхазо-абазинского народа Мусса Экзеков рассказал в интервью радио Sputnik о задачах, стоящих перед организацией.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Самая важная задача состоит в том, чтобы объединить абхазо-абазинский народ, сказал в интервью радио Sputnik председатель Всемирной Ассоциации абхазо-абазинского народа Мусса Экзеков.

"Самый главный вопрос, который перед нами стоит, это объединить народ. Были сложности, сегодня мы говорим о том, что мы должны научиться говорить друг с другом, говорить о том, как мы живем и какие задачи ставим перед собой", — подчеркнул он.

Мусса Экзеков отметил, что в структуре организации будут проведены изменения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мусса Экзеков: укрепим связи абхазов и абазин как в большой семье

"Мы обязательно будем корректировать структуру организации, мы уже начали это делать. Структура должна быть мобильной, удобной, первая задача объединить весь народ на основе языка, нашей общей истории, культуры, традиций, обычаев", — добавил он.

Экзеков подчеркнул, что в этом направлении уже проводится работа, создана научная группа.

"Мы будем проводить перепись по всему миру для того, чтобы узнать, где проживает наш народ через создание сетевой структуры управления по реализации программ, которые будут приняты", — подчеркнул он.

Всемирная Ассоциация абхазо-абазинского народа будет делать все необходимое для того, чтобы каждый представитель народа независимо от того, где он проживает, мог изучить родной язык, историю.

"В этом направлении мы работаем и с архивными материалами, полевыми работами. Будем также создавать условия для того, чтобы жизнь качественно менялась", — сказал Экзеков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Программу "Абазины и абхазы" представили в Sputnik

Мусса Экзеков подчеркнул, что следующий вопрос который ставится перед организацией, это объединение всего народа абаза по всему миру.

"Будем налаживать связи для того, чтобы содействовать экономическому развитию Абхазии", — сообщил он.

По словам Экзекова, для того, чтобы достичь результата необходимо провести большую работу.

Мусса Экзеков руководит программой "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы". Новая должность будет только дополнять деятельность в этом направлении, отметил он.

"Где бы мы ни находились, у нас крик души, мы все переживаем, что мы теряем язык. Мы отвечаем на это моделями для изучения языка, по разным направлениям, для начинающих, для повышения качества языка через интернет, через специальные книги", — подчеркнул Экзеков.

Участники VII съезда Всемирной Ассоциации абхазо-абазинского народа в воскресенье 10 декабря посетят село Лыхны, где состоялся первый съезд в 1992 году.

В рамках проведения форума был избран новый руководитель Всемирной Ассоциации абхазо-абазинского народа Мусса Экзеков, исполнительным секретарем Инар Гицба.

Вместо должности президента была введена новая — председатель Высшего Совета, а вместо генерального секретаря – исполнительный секретарь.

Международная Ассоциация Абхазо-абазинского (абаза) народа была учреждена в самое тяжелое время в современной истории Абхазии в ходе Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.