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Светодиодно-лазерное шоу Космическое путешествие на планету Электра

Асида Хварцкия: проведем телевизионную битву по танцам среди школ

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба прошел показ первого в республике светодиодно-лазерного спектакля уфимского театра с участием абхазских актеров, организованный студией праздников "Амра".

СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Амра Амичба. О намерении организовать телевизионный проект – конкурс баттл по танцам среди школьных команд – сообщила в интервью радио Sputnik руководитель студии праздников "Амра" Асида Хварцкия.

"Мы намерены привлечь профессиональных танцоров, которые будут обучать детей, как было в "Апсныстар", где пели. А у нас будут танцы. В течение года дети будут заняты в конкурсе", — заметила Хварцкия.

Студии праздников "Амра" всего три года, но штат сотрудников в шесть человек уже участвовал в организации многих городских праздников. А самый последний проект — показ светодиодно-лазерного спектакля уфимского театра вызвал, по словам Хварцкия, большой интерес среди юных зрителей.

"Маленьким зрителям очень понравилось космическое путешествие на планету Электра. Светодиодно-лазерное шоу в Сухуме представили актеры Уфимского театра, и два актера из Абхазии, которые ездили к коллегам на мастер-классы, — сказала руководитель  студии. —  Давно смотрю детские спектакли, дети активность не проявляют, им неинтересно. У нас задача была растормошить их, разогреть, чтобы они стали инициативнее. И мы добились своего, они были заинтригованы. Дети участвовали."

Светодиодно-лазерный спектакль "Электра" в объективе Sputnik>>

Асида Хварцкия рассказала, что планирует поставить подобное светодиодное шоу-спектакль по легенде "Рица".

"Легенда о Рице очень интересный сюжет, мало кто из детей знает эту легенду, а когда мы в формате сказки покажем его еще и на абхазском языке, будет очень увлекательно, — заметила она. — Впервые с детьми когда была на спектакле услышала, что золушка на абхазском языке – это Чышәшәына. Я это услышала и запомнила. Сказки они запоминаются и помогают лучше знать родной язык".

По словам Асиды Хварцкия, ее студия праздников также задействована в организации новогоднего праздника у главной елки страны в Сухуме на площади Свободы. 

"Новогоднее шоу тоже будет светодиодным. Наш Дед Мороз в этом году супер-герой. Будет очень интересным. Немного связанный с космосом. Детям нравится космос", — сказала она.

Ставить новогодний спектакль будет уфимский театр совместно с абхазскими артистами.




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