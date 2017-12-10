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Новоафонский монастырь.

10 декабря 1992 года: грузинские войска обстреляли Новоафонский собор

© Sputnik. РИА Новости
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (121)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из обращения, распространенного в листовке организации "Православная Абхазия" 10 декабря 1992 года: "Страна души, Абхазия – одна из древнейших колыбелей христианства Причерноморья, истекает кровью. От рук палачей и насильников, вероотступников, злодеев, пришедших незванно в наш дом, гибнут безвинные дети, матери, старые и молодые чада человеческие.

Христиане, верующие должны знать о злодеяниях, совершенных Шеварднадзе в период пребывания его на посту первого секретаря ЦК компартии Грузии в 70-ые годы, когда по его личному указанию десятки тысяч граждан Грузии были подвергнуты нечеловеческим мукам, брошены в тюрьмы. Значительная часть из них, в том числе и служителей церкви, были уничтожены зверскими способами, подвергнуты истязаниям в застенках специзоляторов. Многие из них пострадали за то, что противились проведению коммунистических реформ и идеологии Шеварднадзе. Сегодня Шеварднадзе, на словах отказавшись от коммунистической идеологии, продолжает жить по тем законам, вернее, беззаконию, произволу, в рамках которого он и ему подобные содержали народы СССР в течение более 70 лет. Это по его команде сформированные из числа преступников бандитские отряды Госсовета Грузии ворвались в Абхазию, осквернили эту священную землю, церкви, святилища. Уничтожили десятки сел и населенных пунктов, памятники истории и культуры. Тысячу убитых и пропавших без вести, сотни тысяч беженцев, кровь безвинных – и все это на совести Шеварднадзе. Взять подобный грех на свою душу не может ни один верующий, ни один здравомыслящий человек.

Сегодня по приказу Шеварднадзе, верного продолжателя кровавого дела Сталина и Берия, оккупационные силы каждый день несут народу Абхазии смерть и разрушения. В эти минуты, когда мы пишем это письмо, грузинские войска обстреливают святыню – Новоафонский собор. Ракеты взрываются рядом с божьим храмом".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (121)



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