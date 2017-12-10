Достучаться до КПСС: "Письмо ста тридцати"

Корреспондент Sputnik Абхазия проследил историю написания и обнародования "письма ста тридцати", составленного по инициативе абхазских активистов, представителей интеллигенции, и имевшего серьезные последствия для культурно-экономического развития советской Абхазии.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Появление "письма ста тридцати" связано с принятием конституции СССР в 1977 году. Верховный Совет ЦК КПСС принимал Конституцию автономных республик. Тогда гагрские активисты Борис Кяхир-ипа, Хараз Чамагуа и многие другие инкогнито собрали молодежь и рассказали о том, что хотят написать письмо, в котором содержались бы чаяния народа по поводу Конституции Абхазии.

© Sputnik. Илона Хварцкия Конституция Абхазии: от первой до шестой

Активисты хотели, чтобы в Конституцию республики внесли пункт о возможности Абхазии добровольно перейти в состав другой советской республики.

Составление письма поручили юристу-правоведу Михаилу Есианову, который проживал в Донецке. Ему гагрские активисты передали вырезки из газет и документы с фактами искажения истории Абхазии.

На основании полученных материалов Есианов составил знаменитое "письмо ста тридцати" в двух вариантах.

Первоначально не планировали собирать подписи под письмом, но посоветовавшись они решили собрать их по всей республике.

В Сухуме они передали копию письма ученому Артуру Аншба, который вместе с Константином Цвинария и Романом Ачба отредактировал первоначальную версию. Ученые дополнили обращение в ЦК КПСС более яркими и вопиющими фактами нарушения конституционных прав Абхазии.

После редакции Аншба, Цвинария и Ачба, письмо попало в руки Олега Дамения, который и довел его до логического конца.

10 декабря 1977 года "письмо ста тридцати" было представлено в конечном варианте. К этому времени активисты уже успели собрать подписи по районам Абхазии. Всего получилось 130 человек.

После письмо послали в ЦК КПСС и было оно адресовано VIII сессии Верховного Совета СССР.

В нем говорилось, что Абхазия уже не может находиться на правах автономия в составе Грузии. Авторы ставили вопрос о выходе Абхазии из состава Грузии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый день. Из истории Конституции Абхазии

В Москве, на сессии ЦК партии не рассмотрели письмо. Оно попало к руководству Грузии, которое приказало наказать авторов письма.

Вопрос обсуждался 18 марта 1978 года на собрании партийного актива Абхазии, и материалы его были опубликованы в местной периодической печати. На собрании актива коллективное письмо было несправедливо оценено как "аполитичное", "клеветническое".

После жесткой критики "письма ста тридцати" в республике начинаются массовые волнения и собрания. Люди, несогласные с руководством грузинского обкома партии, в знак протеста стали выходить на площади с требованием принять пункты, изложенные в письме.

ЦК КП Грузии вынуждено было в своем Постановлении от 25 апреля 1978 года признать, что в развитии экономики и культуры Абхазской АССР были существенные недостатки и просчеты. В июне 1978 года было принято постановление ЦК КПСС и союзного правительства "О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской АССР". В постановлении также был пункт об открытии Абхазского университета и обеспечении выпуска телевизионных передач на абхазском языке.