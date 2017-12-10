Футбольный эксперт: подготовка сборной России к ЧЕ-2018 была провальной

В Международный день футбола, который отмечается 10 декабря, о любви к популярной игре, о предстоящем Чемпионате мира 2018 года и о шансах сборной России рассказал футбольный эксперт Вианор Тужба.

Амра Амичба, Sputnik

Вианор Тужба футбольный фанат с многолетним стажем, затем ставший экспертом в этой области. Правда, в ранг созерцателей он перешел слишком рано, после полученной травмы в 17 лет.

"Играл в Детско-юношеской спортивной школе Сухума. В 17 лет из-за травмы пришлось бросить, но кое-каких успехов успел добиться, — признается Тужба. — Любовь и интерес к футболу остались навсегда, несмотря на то, что сам уже не играл".

Высказывая экспертное мнение о предстоящем Чемпионате мира по футболу, Вианор Тужба отметил, что группу "А", в которую попали Сборные России, Египта, Уругвая, Саудовской Аравии, после жеребьевки 1 декабря, никак нельзя назвать слабой.

"Говорить изначально о какой-то радости, что группа слабая и, что сборная России гарантированно выйдет из группы, я не согласен с этим. Возможность выхода пятьдесят на пятьдесят", — считает футбольный эксперт.

По словам Тужба, можно было бы считать слабейшей командой сборную Саудовской Аравии, но если она пробилась на Чемпионат мира от Азиатского континента, войдя в пятерку лучших команд Азии, недооценивать ее нельзя.

"Выход Сборной Саудовской Аравии трудно прогнозировать, но то, что они могут оказать сопротивление – это безусловно. Сборная Египта – очень сильная команда. Тем, кто сказал, что шесть очков Сборной России гарантированы, имея в виду проигрыши Сборных Египта и Саудовской Аравии, посоветовал бы обратить внимание, что шесть игроков из этих команд играют в ряде сильных европейских клубов. Салах, который блистает в Ливерпуле. Любители футбола, наверное, помнят игру России с Уэльсом, когда все рассчитывали, что спокойно можно их обыграть, но там один игрок Бейл решил весь исход. Тогда Сборная России проиграла 3:1. Приблизительно такого же уровня футболист Салах", — пояснил футбольный эксперт.

Вианор Тужба подчеркнул, что до сих пор не смог разглядеть стиль, в котором будет играть сборная России.

"Как началась подготовка сборной России к Чемпионату мира, все игры, которые она проводила, абсолютно разные. Я, например, пока не вижу стиль — в оборонительный футбол или в атакующий футбол. Пробуются и так, и так, тренерам виднее, наверное. Пока, наряду с более или менее удачными играми, сложно сказать, на что способна Сборная России. Лучше готовиться, и не надеется, что можно легко выйти даже из этой группы", — посоветовал футбольный эксперт.

По его мнению, чемпионство на ЧЕ-2018 года будет разыгрываться между четырьмя командами – Германия, Франция, Аргентина и Бразилия.

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"Германия — Чемпион мира, на сегодня сильнейшая команда планеты. Я бы в число кандидатов на победу назвал бы Францию, очень сильная команда, Аргентину, также Бразилию, хотя давно уже крупных, громких успехов не демонстрировала, — отметил Тужба. — И будут, на мой взгляд, команды, которые могут преподнести сюрпризы — Португалия, например. Жду хорошей игры от Хорватии и сборной Польши".

Как отметил эксперт, чтобы национальная сборная могла претендовать на призовые места, в ее составе должны быть два-три звездных футболиста мирового уровня.

"В современном футболе в команде должна быть очень сильная полузащита. Это та линия, которая организовывает всю игру. Игроки обороны тоже должны быть соответствующего уровня", — подчеркнул Вианор Тужба.

Эксперт отметил, что будет болеть за Сборную России, так как Сборная Абхазии не участвует в мировом чемпионате. Но при этом считает, что подготовка сборной России к Чемпионату мира по футболу была провальной.

"О том, что Чемпионат мира пройдет в России было известно с 2010 года. Восемь лет было на подготовку команды. При этом чуть ли не за год до чемпионата назначается новый тренер и все заново: опять просмотр игроков, кто есть, кого не взяли. Подготовка самой сборной России была провальной. Это не говорит о том, что в России нет достойных футболистов, которые могли бы достойно сыграть. Сама организация работы была провальной, хотя был большой срок, — объяснил свое видение Вианор Тужба. — Сейчас уже поздно менять кого-то, новых звезд точно не появится за эти полгода. Сборную надо готовить из тех футболистов, которые есть. Надо изучить всех своих соперников. Сборной России сложно сейчас навязать свою игру кому бы то ни было, но постараться, изучив соперников, помешать им, сыграть на контратаках. Как хозяева они обязаны будут идти вперед, но сегодня российская сборная не готова играть первым номером".

Интересными игроками в Сборной России, которые могут определять стиль и ход игры команды, абхазский эксперт назвал полузащитников Алана Дзагоева, братьев Миранчук, Александра Головина.

XXI чемпионат мира по футболу FIFA пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В финальную часть Чемпионата мира 2018 года по футболу в России отобрались 32 национальные сборные команды, которые отыграют матчи в 11 городах России.