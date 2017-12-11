Гора в Новом Афоне: Иверская или Апсарская?

Алхас из Сухума спрашивает: Скажите, пожалуйста, как правильно называется гора в Новом Афоне: кто-то ее называет Иверской, другие Апсарской?

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Как рассказал языковед, доктор филологических наук Валерий Кварчия, официальное название горы в Новом Афоне – Апсарская гора.

"Во всех документах и картах гора в Новом Афоне названа как Апсаркая гора, но в народе употребляют название Иверская. Река Псырдзха переводится как источник апсаров. Название Иверская гора происходит из иконы Иверской Божьей Матери", — сказал ученый.

Валерий Кварчия подчеркнул, что название "апсар" от слова "апсуа" – абхаз. По словам языковеда, официального переименования горы в Новом Афоне не происходило.

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