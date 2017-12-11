Скромно, но со вкусом: Гудаута готовится к Новому году

Абхазия готовится к Новому 2018 году и Гудаутский район в этом не исключение. Когда и какие праздничные мероприятия пройдут в Гудауте, читайте в материале корреспондента Sptunik.

Бадри Есиава, Sputnik

Елка у Ленина

На протяжении нескольких месяцев в Гудауте ведутся ремонтно-восстановительные работы по инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии. Это и стало причиной того, что праздничные события пройдут там менее масштабно, чем обычно, а новогодняя елка будет стоять не в центре города, а в парке имени Владимира Ленина.

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"Как вы заметили, сейчас у нас весь город перекопан, и установить елку в центре не получится. Мы решили поставить ее в парке имени Ленина, где буквально на днях залили фундамент для елки. Девятиметровая елка у нас прошлогодняя, но в следующем году приобретем новую", — поделилась планами инженер по садово-парковому ландшафтному строительству Администрации Гудаутского района Кристина Гумба.

Она рассказала, что руководство района также решило сделать сюрприз жителям и гостям города. Одними из праздничных подарков станет дискотека и фейерверк в первую новогоднюю ночь.

"Мы планируем сделать так, чтобы люди могли встретить новый год у себя дома и выйти в город на дискотеку и посмотреть на фейерверки. Дед Мороз и Снегурочка будут их поздравлять. Наши граждане обычно после 24:00 никуда не выходят потому, что некуда. Хотим, насколько это возможно, создать им праздничное настроение", — рассказала Гумба.

Культурная программа

Ремонтные работы в черте города внесли коррективы и в планы отдела культуры Администрации Гудаутского района.

"Праздничные мероприятия, которые организует наш отдел, пройдут 29 и 30 декабря. Планируем провести детский театрализованный праздник в стенах Дворца культуры. Раньше это все происходило на площади, но из-за ремонта решили, что будет лучше здесь. В 18:00 30 декабря пройдет концерт, состоящий из народного и эстрадного блока. Будут приглашены и звезды абхазской сцены", — сказала заместитель заведующего отделом культуры Администрации Гудаутского района Джульета Бигвава.

Бигвава подчеркнула, что во время организации праздничных концертов, в первую очередь, отдается предпочтение молодым и талантливым исполнителям. Такой подход, по ее мнению, стимулирует молодежь и помогает им пробить дорогу в творческую жизнь.

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В Гудауте появился новый хореографический коллектив под руководством Народного артиста Абхазии и Карачаево-Черкессии Валерия Тания, с гордостью поделилась Бигвава.

"У этого коллектива пока нет названия, но дети, которые в нем участвуют очень талантливые. Они даже приглашены на празднование юбилея СГБ Абхазии 20 декабря в Сухуме. В него входят 50 детей в возрасте от шести и до одиннадцати лет. Эти детишки и еще молодежный фольклорный коллектив "Ахьыщтра" тоже выступят на новогоднем концерте", — отметила Джульета Бигвава.

Заместитель заведующего отделом культуры Администрации Гудаутского района не исключает, что программа праздничных мероприятий до конца декабря еще может пополниться несколькими событиями.