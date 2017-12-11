Поросячий риск: почему в Абхазии опасаются разводить свиней

Восстанавливается ли популяция свиней в Абхазии после эпидемии африканской чумы в республике, и почему крестьяне опасаются выращивать этих животных читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа в интервью Sputnik рассказал, что сегодня очень мало крестьян разводят свиней из-за риска африканской чумы.

"На сегодняшний момент поголовье свиней в Абхазии очень маленькое, так как африканская чума, которая была в республике десять лет назад, нанесла большой ущерб", — добавил Роман Джопуа.

Эта болезнь свиней на территорию Абхазии проникла из сопредельной Грузии.

"Для того, чтобы африканская чума не проникла в другие государства через нас, было принято решение об уничтожении всего поголовья свиней. Правда не удалось уничтожить всех свиней, но была проделана большая работа", — напомнил он.

После этого мало кто берется за разведение свиней, подобная ситуация продолжается и по сей день, говорит Джопуа.

"Особенность этой болезни состоит в том, что она очень долго сохраняется в тех местах, где появилась", — сказал главный ветеринар республики.

По его словам, случаи заражения свиней африканской чумой периодически появляются.

"Сегодня в Абхазии нет возможности для того, чтобы разводить свиней, есть высокая доля опасности того, что они заболеют африканской чумой. Победить болезнь не представляется возможным, потому, что нет специальной вакцины и препаратов, которые могли бы бороться с ней", — отметил он.

Болезнь не отступила

По данным ветслужбы, существуют периоды когда африканская чума свиней проявляется не так сильно, но затем этот период сменяется более активным ее распространением.

"Африканская чума распространена также и в европейской части России, она туда попала из Северного Кавказа", — сказал Джопуа.

Сейчас свинина из Абхазии не экспортируется на российский рынок.

"Никто из Абхазии и не пытался перевести мясо свиньи через границу, как я отмечал, свиньи в Абхазии сейчас очень мало, и люди не рискуют ее выращивать. Но я знаю, что мясо свиней поступает из России в Абхазию", — говорит он.

В Министерстве сельского хозяйства Абхазии сообщили, что в республике нет крупных хозяйственных предприятий, которые занимаются выращиванием свиней.

Ущерб крестьян

Гурам Армазан из села Джгерда четыре года назад занялся свиноводством, купил совсем маленьких поросят.

"Я взял их поросятами, около полутора лет я их держал и уже ждал первый приплод, но чума настигла их. Это произошло неожиданно, в течение недели. У меня было сорок голов", — рассказывает он.

Гурам говорит, что он очень бережно относился к своему стаду и не может предположить, как болезнь проникла.

"Когда они начали умирать внезапно, я приехал к ветеринарам, повез одного из них. Врач посмотрел и сказал, что это африканская чума", — вспоминает Армазан.

Гурам стал разводить свиней выше села Джгерда, где поблизости нет ни людей, ни других домашних животных, для того, чтобы уберечь их от возможных болезней, но это не помогло.

После того, как все поголовье пришлось уничтожить, Гурам больше не решился продолжать заниматься разведением свиней.

В 2007 году многочисленные вспышки африканской чумой свиней регистрировались в Грузии. С 2007 года болезнь распространилась среди диких кабанов и домашних свиней на территории европейской части России.

На данный момент точно определена природа возбудителя. Это генетический вирус из семейства Asfarviridae, способный мутировать и видоизменяться, подстраиваясь под условия, в отличие от возбудителя обычной классической чумы — вируса из семейства Flaviviridae.