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Погода в Абхазии на неделю: устойчивая с небольшой облачностью

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (548)
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В течение грядущей недели погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии Сибирского антициклона и выноса теплых масс воздуха с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Как сообщают абхазские синоптики, в течение недели в Абхазии ожидается устойчивая погода с небольшой облачностью, без осадков. Однако в пятницу, из-за смены воздушных масс, возможен кратковременный дождь.

Атмосферное давление высокое, будет понижаться.

Ветер умеренный  2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +5+10˚С, днем +12+17˚С.

Температура морской воды +13˚С.

Волнение морской воды умеренное от одного до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха высокая 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии (548)



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