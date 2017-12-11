Погода в Абхазии на неделю: устойчивая с небольшой облачностью

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Как сообщают абхазские синоптики, в течение недели в Абхазии ожидается устойчивая погода с небольшой облачностью, без осадков. Однако в пятницу, из-за смены воздушных масс, возможен кратковременный дождь.
Атмосферное давление высокое, будет понижаться.
Ветер умеренный 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5+10˚С, днем +12+17˚С.
Температура морской воды +13˚С.
Волнение морской воды умеренное от одного до четырех баллов.
Относительная влажность воздуха высокая 60-80%.