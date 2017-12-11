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София Кисекова

Человек-оркестр: девушка освоила игру на всех абхазских инструментах

© Sputnik.
В Абхазии
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Вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" 11 декабря отмечает свой юбилей - 40 лет. София Кисекова самый юный музыкант коллектива и единственная исполнительница, которой покорились пять абхазских инструментов.

Анжелика Бения, Sputnik

София Кисекова – уникум. Для девушки нет ни одного не подвластного ей национального абхазского инструмента. Она виртуозно владеет струнными – аԥхьарца, аҩымаа, ахымаа, ачамгәыр, бас аԥхьарца, но Софии и этого показалось мало, теперь в ее арсенале есть еще и аккордеон. Еще не все. В списке есть и адаул, и аҟьаԥ-ҟьаԥ. И, внимание, сюрприз — София первая в Абхазии девушка-музыкант, который играет на народной свирели. На этом инструменте издревле играют только мальчики. Ведь свирель изначально вошла в историю, как пастуший музыкальный инструмент.

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© Sputnik. Анжелика Бения
София Кисекова. Человек-оркестр: девушка освоила игру на всех абхазских инструментах.

София Кисекова самый юный музыкант вокально-инструментального ансамбля "Гунда". Ей 17 лет. Помимо нее в ансамбле 12 девушек, которые тоже владеют мастерством игры на абхазских народных инструментах. Однако освоить такое количество инструментов пока удалось только ей.

Музыкантов в семье Софии нет. Но родители часто водили дочь на концерты народников, потом она пела в хоре и пошло-поехало.

Первым ее инструментом был ачамгәыр. Сегодня основной ее инструмент — аԥхьарца.

София Кисекова
© Sputnik.
София Кисекова

София учится на третьем курсе в Сухумском государственном училище культуры. Планирует продолжить учебу в Краснодаре и вернуться домой "продолжать сохранять и развивать народную музыку Абхазии".

"В будущем я вижу себя профессиональным музыкантом, который работает в Абхазии, отучившись за границей.  Возможно, создам здесь свой ансамбль", – не исключает Кисекова.

Из всех инструментов ей сложнее всего было освоить свирель.

София Кисекова
© Sputnik.
София Кисекова

"Я почти была уверена, что не смогу на ней играть. Была готова даже оставить этот инструмент, но не смогла. Много работала над собой и у меня стало что-то получаться", — добавила она.

Художественный руководитель ВИА "Гунда", Народная артистка республики Абхазия Роза Чамагуа возлагает на Софию большие надежды. "Гунда" воспитала многих абхазских народников.

Ансамбль народных инструментов был создан при Абхазской Государственной филармонии в 1977 году. За время своего существования он объездил с гастролями многие города России, Украины, Средней Азии, Северного Кавказа, Турции, где своим исполнением покорял сердца зрителей всех возрастов.

София Кисекова
© Sputnik.
София Кисекова

В программе ансамбля не только абхазские народные песни, но и русские. В репертуаре есть и песни народов Северного Кавказа, и авторские.

Сегодня "Гунда" отмечает свой юбилей — 40 лет.

Услышать "голоса" абхазских инструментов можно в инфографике Sputnik>>




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