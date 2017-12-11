Оптимальный или инерционный: проект бюджета Абхазии расколол депутатов

Депутаты Народного собрания Абхазии разделились на два лагеря при подготовке к принятию бюджета республики на 2018 год. Почему одни "за", а другие выступили "против", читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Оптимальный

В преддверии сессии Народного собрания – Парламента Республики Абхазия прошло расширенное заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Председатель комитета Натали Смыр рассказала корреспонденту Spuntik о том, что первое голосование за проект бюджета пройдет во время заседания Парламента республики во вторник 12 декабря, а изменения и дополнения будут приняты уже во втором чтении.

© Sputnik / Томас Тхайцук Смыр о бюджете Абхазии на 2018 год: в имеющихся условиях сверстан оптимально

"Я считаю, что бюджет сформирован оптимально и из того, что можно получить, как в доходной, так и по расходной части. Мы также отметили необходимость администрирования доходов в полном объеме и попросили исполнительную власть обратить на это внимание", — подчеркнула Смыр.

Бюджет Республики Абхазия на 2018 год, добавила депутат Народного собрания, составит 9,5 миллиардов рублей по доходам и на 100 миллионов больше этой суммы в расходной части.

"Доход формируется согласно социально-экономическому и индикативному плану развития Абхазии. Понимаете, цифры нельзя сочинить и это результаты определенного расчета, на основании которого в 2018 году возможно извлечь 9 миллиардов 501 миллион рублей", — рассказала председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

По словам Смыр, по предварительным расчетам бюджет страны на 2018 год будет примерно на 600 миллионов рублей меньше, чем в 2017 году. На это есть объективные причины, подчеркнула она.

"Мы еще не получили отчет за этот год и когда к нам поступит итог исполнения бюджета за 2017 год, сможем провести анализ. Мы уже видим, что в 2017 году не поступило доходов по определенным отраслям", — сказала она.

"Были некоторые замечания по уменьшению доходной части. Это, в основном, связано с сокращением российской помощи, которая идет в рамках инвестпрограммы и прямых бюджетных инвестиций. На 400 с лишним миллионов будет меньше в сравнении с 2017 годом. По прогнозам на сегодняшний день, налоговых поступлений из собственных доходов будет примерно на 200 миллионов меньше, чем в этом году, но при этом на 300 с чем-то миллионов больше 2016 года", — поделился депутат Парламента Валерий Агрба.

Он добавил, что, по словам Министра по налогам и сборам Абхазии, есть резервы, которые будет возможно использовать и это может способствовать пополнению фактической доходной части бюджета.

Дефицит бюджета в размере около 100 миллионов рублей будет покрываться за счет кредитов Минфина от Национального банка Абхазии.

"Возможно, если доходная часть будет выполнена и фактические показатели будут выше прогнозируемых, прибегать к такому инструменту, как бюджетное кредитование, не придется", — пояснил Валерий Агрба.

Шесть из семи членов комитета по бюджету выступили с призывом к Парламенту республики принять проект бюджета на 2018 год в первом чтении.

Несогласные

Группа депутатов Парламента Абхазии твердо заявила, что будет голосовать против принятия бюджета республики на 2018 год в существующем виде.

"Меня лично в этом бюджете многое не устраивает. Это не бюджет роста. Это бюджет, который соответствует инерционному сценарию развития нашего государства", — уверен Бжания.

Депутат заявил, что он и его единомышленники в критике проекта бюджета руководствуются не только своими наблюдениями, но и документами Контрольной палаты Абхазии и Счетной палаты России, в которых приводится огромное количество фактов незаконного расходования бюджетных средств.

Депутат Парламента Рауль Лолуа считает, что бюджет на 2018 год особо не отличается от проектов прошлых лет, и соответственно не отвечает сегодняшним требованиям.

"В конечном итоге мы получили бюджет, который не отвечает сегодняшним требованиям", — сказал Лолуа.

Неактуальность проекта бюджета особенно очевидна на фоне того, что показатели индикативного плана и товарооборот понизились, а импорт некоторых продуктов питания сократился на 40%. По мнению Лолуа, все эти факторы говорят о сложной экономической ситуации в стране, которой проект закона о бюджете на 2018 года не соответствует.

"Даже, если бюджет, который предложило нам правительство будет исполнен на все 100%, исполнение бюджета на 2017 год отстает в сфере НДС. Как рапортует власть, это то, что увеличило доходную часть бюджета, но фактически он отстает", — считает депутат Народного собрания.

Неэффективным назвал закон об НДС и другой депутат Парламента Лаша Ашуба, по его мнению, районные бюджеты и страны в целом недополучили крупные суммы денег, а бизнес ушел в тень.

Законопроект бюджета Республики Абхазия на 2018 год рассмотрит Парламент-Народное собрание Абхазии во вторник 12 декабря.