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Встреча президента с семьей Александра Шервашидзе-Чачба

Президент встретился с родными художника Александра Чачба-Шервашидзе

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Праздничные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения первого профессионального художника, графика, живописца, сценографа, искусствоведа и художественного критика Александра Чачба-Шервашидзе будут проходить в Сухуме 12 и 13 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Амра Амичба. Президент принял гостей конференции "Жизнь и творчество Александра Чачба-Шервашидзе", близких родственников всемирно известного художника во вторник 12 декабря.

"Рад вас видеть на исторической родине в Абхазии. На родине вашего великого родственника, дедушки, прадедушки. Для нас важно сохранить эту связь, создать все возможности для того, чтобы будущие поколения знали бы об этом великом человеке, который много привнес в культуру Абхазии и всего мира, чтобы Абхазию знали больше. Жизненный путь Александра Шервашидзе интересен и важен для абхазского народа. И я горжусь тем, что есть возможность общаться с теми, кто непосредственно кровью связан с этим человеком", — сказал глава государства.

Внук художника Александра Чачба-Шервашидзе, Демосфен Зайцев, поблагодарил за память, которую абхазский народ демонстрирует по отношению к его дедушке.

"Все же дедушка жил в Абхазии два года, пятьдесят лет в России и столько же заграницей. Но всегда, будучи приглашенным Дягилевым, где бы не был, он всегда думал, есть записи в записных книжках, об Абхазии, в которых думал о лице города Сухум, есть также послание к молодым абхазам. Мечтал о том, что будут возрождены театр на открытом воздухе. Не забывал родину. В письме балетмейстер Серж Лефарь к маме писал, о,как он его называл, "Князенке": "Князенка так мечтал, чтобы его похоронили на родной земле. Но не получилось так сначала. Ушло 27 лет на то, чтобы выполнить его слова", — сказал он.

Демосфен Зайцев отметил, что памятник Александру Чачба-Шервашидзе, устанволенный в Сухуме, – это память всем поколениям.

"Как в кулуарах говорим, это, наверное, лучший памятник в Абхазии. Спасибо большое за память", — сказал он. — Но галереи-то нет. Картины хранятся очень плохо. Пропадают, некоторые уже требуют реставрации. Влажный же воздух. Картинная галерея очень нужна".

Председатель Санкт-Петербургского общества "Апсны" Боча Аджинджал, который подготовил книгу об Александре Чачба-Шервашидзе, заметил, что при жизни художника не была проведена ни одна его персональная выставка.

Князь Георгий Дмитриевич Шервашидзе с семьей - супругой Марией Александровной, сыном Дмитрием и тестем, бароном Александром Николаи
© Фото: Public Domaine
Георгий Чачба: князь, писатель, изгнанник

"Он был настолько скромным человеком, что, прожив сто лет, не провел индивидуальную выставку, хотя друзьям своим помогал организовывать персональные выставки, — подчеркнул Аджинджал. – Это о многом говорит".

Боча Аджинджал отметил, что вклад Александра Чачба-Шервашидзе в развитие духовной культуры всего мира огромен.

"Поэтому, если восстановить его дом-музей, и как следует прорекламировать, это привлечет многих посетителей со всего мира, в том числе и из Франции. Средства, которые будут затрачены на его восстановление, окупятся быстро, — заметил Боча Аджинджал. — В 1973 году крышу накрыли, при этом мастера закрасили настенную роспись между лестничными пролетами, сделанную руками художника. Ее восстановить, к сожалению, не представляется возможным, сказали специалисты".

Министр культуры Эльвира Арсалия поблагодарила за возможность провести ряд мероприятий, которые еще раз напомнят, что Чачба-Шервашидзе был великим абхазом.

"И это имя, через которое можем говорить со всем миром. Имя, которое рядом и с Бенуа, и с Головиным. Его место заслуженно еще больше должно быть отмечено. Самое важное событие – это выставка, на которой будут представлены более ста его работ. И такой масштабной для нас выставки не было последние лет тридцать. Удивительно, что его наследие сохранилось на родине и что мы на родине имеет возможность отмечать такую знаменательную дату. Не все наследие, к сожалению, оно во многих музеях мира и частных коллекциях. Но сегодня у нас есть то, что мы можем показывать", — отметила Арсалия.

Министр культуры сообщила, что ряд мероприятий запланированы и в России в 2018 году, в частности, пройдет День памяти в Государственном театральном музее Санкт-Петербурге.

Праздничные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения первого профессионального художника, графика, живописца, сценографа, искусствоведа и художественного критика Александра Чачба-Шервашидзе будут проходить в Сухуме 12 и 13 декабря.




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